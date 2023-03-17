كلمات مؤثّرة وصورة لأيمن زيدان مع شقيقه الراحل!

لا يزال الحزن يسيطر على الممثل السوري أيمن زيدان بعد وفاة شقيقه الممثل شادي زيدان. وما زاد من الحزن أن أيمن سيكون حاضرًا مع شقيقه شادي في عمل واحد في شهر رمضان المبارك المقبل.

ونشر أيمن عبر حسابه الرسمي على “فايسبوك” صورة تجمعه بشقيقه في المسلسل، وعلّق عليها: “أيها الحزن أما ضجرتَ مني…؟ لمَ تطيل المكوث في قلبي أيها القاسي…؟ كم أتعبني الفقدان وكم خذلتني الأماني بغدٍ مسكونٍ بالسكينةَ”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي أيمن مع الصورة وتمنّوا له ولعائلته الصبر والسلوان ولفقيدهم الرحمة والمغفرة.

وكان الفنان شادي زيدان قد توفي قبل مدة بعد معاناته مع أزمة صحية استمرت لأيام قصيرة دخل فيها إلى العناية المركزة ووصل إلى مرحلة الغيبوبة الكاملة.