كلمة “أقرع” كلفت الإعلامية مي العيدان “1600 دولار”

في حادثة تعود وقائعها الى قبل عامين حيث قامت مي العيدان بالتنمر على أحمد بدير، بعد أن نشرت “العيدان” صورة لبدير مع إبنته عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، وعلقت عليها: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع”.

بحيث أثار التعليق غضب سارة أحمد بدير، وردت على هجوم مي العيدان بالدفاع عن ابيها الفنان المعروف بالوطن العربي.

وبعد هذه الحادثة أقدم الفنان أحمد بدير بدعوى قضائية ضد مي العيدان، وأكد في تصريحات له بأنه “لا مجال عن التراجع عن مقاضاة مي العيدان بأي حال من الأحوال، وحكم القضاء سيكون مرضيا لي أيا كان”. وبعد هذه الأحداث والدعوى القضائية أصدر القضاء الكويتي حكماً بتوقيع غرامة مالية على الإعلامية الكويتية، مي العيدان، في قضية تنمرها ‏على الفنان المصري، أحمد بدير.‏

وقضت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت بتغريم العيدان 1600 دولار أمريكي، كما أصدرت حكما سابقا ببراءتها في القضية.

من ناحيته، أعرب أحمد بدير، في منشور له على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي عن شكره للقضاء الكويتي.

وقال: “شكراً للقضاء الكويتي الشامخ، شكراً للأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي من مصر، وشكراً للأستاذ حسين العصفور المحامي من الكويت”.

كما كتبت سارة ابنة الفنان المصري، عبر “فيسبوك”: “الحمد لله… كنت على تمام الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي. شكرا للقضاء الكويتي الشامخ العادل النزيه الذي دعم وأكد رغبتنا في مواجهة ظاهرة التنمّر، وعدم الوقوف سلبا أمام تفشي هذه الظاهرة البغيضة في المجتمع”.