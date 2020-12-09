كلمة “زنجي” تشعل مباراة PSG وباشاك شهير وردات فعل واسعة

أشعلت كلمة “زنجي” مباراة باريس سان جرمان أمام نظيره التركي باشاكشيهير، فالمباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء لم تستغرق سوى 23 دقيقة فقط، قبل أن ينسحب لاعبو باشاك شهير، اعتراضا على ما وصفوه بالعنصرية ضد أحد أعضاء جهازهم الفني.

ففي الدقيقة 17 من الشوط الأول، توجه حكم الساحة إلى الحكم الرابع ليسأله من يستحق الطرد، ليرد عليه الحكم الرابع أنه “هذا الفتى الأسود” موجها حديثه إلى بيير أشلي ويبو، مهاجم منتخب الكاميرون السابق، والمدرب المساعد بالجهاز الفني لباشاك شهير.

انفعل الجهاز الفني للفريق التركي بعد تلك الكلمات، ونقلت الكاميرات حديثا غاضبا للمهاجم السنغالي ديمبا با، وهو يلوم الحكم الرابع، قائلا “لماذا تصفه بالفتى الزنجي، هل تنادي أحد بهذا الفتى الأبيض، لماذا تصفه بالأسود؟! لماذا تنادي الإنسان بلون بشرته”.

وبعدها قرر لاعبو باشاك شهير مغادرة الملعب وعدم استكمال المباراة.

وكتب النادي التركي على تويتر “لاعبونا يقررون عدم العودة بعدما تعرض مساعد مدربنا بيير ويبو لإساءة عنصرية من الحكم الرابع”.

تضامن باريس سان جيرمان

دعم لاعبو باريس سان جيرمان موقف الفريق التركي وانتقدوا فعل الحكم الرابع، حيث قال المهاجم الفرنسي، كليان مبابي، “لا يمكن أن نلعب في ظل وجود هذا الشخص”، إشارة للحكم الرابع الذي وجه إساءة عنصرية للكاميروني بيير ويبو.

ونقلت وسائل إعلام رد فعل غاضب لبرسنيل كيمبيمبي مدافع بي إس جي، قائلا، “هل الحكم الرابع جاد فيما قاله؟ نحن نتقدم للأمام أم نتراجع”.

كما أن لاعبي باريس سان جيرمان رفضوا استئناف المباراة، إذا لم يقتنع لاعبو باشاك شهير وجهازهم الفني بالتفسيرات التي قدمها مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

أردوغان يعلق على الواقعة

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الواقعة، بأشد العبارات، مشيرا إلى أن بلاده تكافح كافة أشكال التمييز.

وقال أردوغان، في تغريدة عبر تويتر: “أدين بشدة العبارات العنصرية التي تعرض لها عضو الجهاز التدريبي في فريق باشاك شهير”.

وأضاف: “أؤمن بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ الخطوات اللازمة”.

وأكد وقوف تركيا في مواجهة كافة أشكال العنصرية والتمييز في الرياضة وجميع مجالات الحياة دون قيد أو شرط.

الاتحاد الأوروبي يحسم الأمر

حاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استكمال المباراة بإجراء تبديل الحكم الرابع بحكم الفار، حيث أبدى لاعبو باريس سان جيرمان استعدادهم لاستئناف المباراة، ولكن الاقتراح لم يلق تجاوبا مع الفريق الضيف الذي أصر على موقفه ورفض العودة للملعب.

ورغم إعلان أن المباراة سوف يتم استئنافها الساعة 9 مساء بتوقيت غرينتش، إلا أن ملعب حديقة الأمراء بقى خاليا، بينما وقف لاعبو بي إس جي يداعبون الكرة في النفق المؤدي إلى المستطيل الأخضر.

وحاول الاتحاد الأوروبي إقناع الفريق التركي بالعودة للملعب، لكن وفي ظل إصراره على موقفه، تقرر تعليق المباراة، في انتظار مزيد من التفاصيل، قبل الإعلان عن تأجيل المباراة واستئنافها يوم غد الأربعاء.

وقال الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بعدها، إنه قرر استكمال الدقائق المتبقية بحكام جدد يوم الأربعاء الساعة 17.55 بتوقيت غرينتش.

وضمن باريس سان جيرمان التأهل لدور الستة عشر في دوري الأبطال، رغم تأجيل المباراة، بعدما خسر مانشستر يونايتد 3-2 أمام رازن بال سبورت لايبزيج اليوم.

#دوري_أبطال_أوروبا إليكم التفاصيل بالصوت الحي . توقف مباراة سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهر بعد حادثة عنصرية. اللاعب الكاميروني السابق وعضو الجهاز الفني للفريق التركي إتهم الحكم الرابع بتوجيه ألفاظ عنصريه ضده#beINUCL #باريس_سان_جيرمان_باشاك_شهير#PSGIBFK

✊🏿✊🏾✊🏼 pic.twitter.com/5i9adaGp2K — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2020