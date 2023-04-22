كلوب: إذا لم نتأهل لأي مسابقة أوروبية ستكون "خيبة أمل"

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه وضع أنظاره بالفعل على الموسم المقبل، وحث فريقه على استغلال مبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للاستعداد بقوة.

وخاض ليفربول مسيرة مخيبة للآمال في الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل فريق كلوب المركز الثامن في الترتيب برصيد 47 نقطة ويتأخر بفارق تسع نقاط عن المركز الرابع الذي يضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأجرى كلوب، الذي سحق فريقه ليدز يونايتد 6-1 يوم الاثنين الماضي، تغييرات تكتيكية في الأسابيع الأخيرة حيث يتطلع فريق مرسيسايد لإعادة البناء قبل الموسم المقبل.

وقال كلوب للصحفيين أمس الجمعة “بدأ التفكير بالمستقبل بالفعل، دعني أقول ذلك على هذا النحو، لكن بما أننا هنا فعلينا الفوز بالمباريات الآن.

“إذا لم نتأهل لأي مسابقة أوروبية، فمن الواضح أن ذلك سيكون بمثابة خيبة أمل كبيرة، لكن يجب أن نتأكد من أننا لا تضيع الوقت خلال تلك الفترة.

“أتمنى أن نتمكن من استخلاص بعض الأشياء من هذا الموسم والتي تكون أكثر فائدة من مجرد معرفة أنه سار بطريقة خاطئة”.

ويستضيف ليفربول، الذي خرج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في مارس آذار، نوتنجهام فورست المهدد بالهبوط في وقت لاحق اليوم السبت