كلوب بروج يقيل مدربه بعد السقوط أمام بنفيكا

أقال كلوب بروج بطل بلجيكا، الأربعاء، مدربه سكوت باركر من منصبه بعد يوم واحد من الخسارة الكبيرة ضد بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وبعد سلسلة من النتائج السيئة تحت قيادة المدرب الإنجليزي.

وتم تأكيد إقالة باركر، الذي تولى المهمة لمدة تزيد بقليل عن شهرين، في بيان صحفي قصير.

وقال كلوب بروج في بيان “سكوت باركر لم يعد مدربا للنادي. تولى الدولي الإنجليزي السابق تدريب فولهام وبورنموث في السابق وحل محل كارل هوفكينز. لكن في 12 مباراة حقق المدرب الإنجليزي الفوز مرتين فقط”.

وخسر بروج بنتيجة 5-1 ضد بنفيكا أمس الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ليخسر 7-1 في مجموع المباراتين.

وكان باركر بقي عاطلاً عن العمل منذ إقالته من تدريب بورنموث في آب/أغسطس الماضي، بعد خسارة مذلة أمام ليفربول 0-9 وانتقاده مقاربة النادي في سوق الانتقالات.

أمضى المتخرّج من أكاديمية نادي تشارلتون أتلتيك، كامل مسيرته محترفاً في إنكلترا، مع أندية تشارلتون وتشلسي ونيوكاسل ووست هام وتوتنهام وفولهام، قبل الاعتزال عام 2017 والانتقال للتدريب.

بعد موسم مع فريق تحت 18 عاماً في صفوف توتنهام، انضم صاحب 18 مباراة دولية مع منتخب “الأسود الثلاثة” إلى فولهام للعمل مساعداً للمدرب السابق سلافيشا يوكانوفيتش ثم الإيطالي كلاوديو رانييري بعد إقالة الصربي. أوكلت إليه مهمة المدرب الموقت بعد إقالة رانييري، ثم هبط فولهام إلى المستوى الثاني في نهاية موسم 2018-2019.

بعد استلامه المهمة كمدرّب أصيل، أعاد باركر “كوتيجرز” إلى دوري النخبة، قبل أن يهبط مجدداً.

وأصبح باركر أول إنكليزي يدرّب فريقاً أجنبياً في دوري الأبطال منذ بوبي روبسون مع أيندهوفن الهولندي في 1998.