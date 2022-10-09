كلوب مدافعاً عن صلاح: ليس من العدل مقارنته بإرلينغ هالاند

أعرب مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب عن أمله في استعادة المهاجم المصري محمد صلاح براعته التهديفية قريبا بعد بداية بطيئة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وصلاح، الذي سجل 23 هدفاً في الدوري في الموسم الماضي ليتقاسم جائزة هداف المسابقة مع سون هيونغ-مين، لم يظهر في مستواه ذاته حتى الآن حيث لم يسجل سوى هدفين فقط بالدوري.
وأوضح كلوب أن قلة أهداف النجم المصري لا تتعلق بغياب الرغبة، مضيفا أنه ليس من العدل مقارنته بمهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، الذي أحرز هدفه الـ 15 بالدوري هذا الموسم، السبت، وقال “أعتقد أن موقف صلاح هو موقفنا جميعا وأتمنى أن نقترب من تدفق الأهداف، هل هذا موسمه حتى الآن؟ لا، مثلنا جميعا”.
وتابع “لا يمكن لأحد في العالم استيعاب موقف هالاند حاليا، من الجنون ما يفعله، إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي ولا أعتقد أنه يجب مقارنته الآن بأي لاعب آخر، يريد صلاح تسجيل الأهداف بالتأكيد بشغف كامل، هذا لن يتغير، بعد 20 عاما سيمتلك نفس النهم”.
ويحتل ليفربول المركز العاشر بعد أن جمع عشر نقاط فقط من سبع مباريات قبل أن يحل ضيفا على المتصدر آرسنال، اليوم الأحد.
ونفى كلوب أن يكون لديه خوف من الموسم السابع مع ليفربول، الذي شهد رحيله سابقا عن أندية ماينز وبروسيا دورتموند إثر الفشل في تحقيق نتائج جيدة في هذه المرحلة.
واحتفل كلوب بالسنة السابعة لوصوله لملعب أنفيلد لقيادة ليفربول، لكنه يعيش بداية سيئة حيث فاز بلقاءين فقط من 7 بالدوري الإنكليزي الممتاز.
واعترف المدرب الألماني أن حظوظ فريقه في الفوز بلقب الدوري بعيدة وصعبة، مشددا: “من هذه اللحظة، هل يبدو أننا سنكون أبطالًا للدوري الإنكليزي في نهاية العام؟ للأسف لا، ولكن في جميع المسابقات الأخرى لم يتم القضاء علينا بعد، لا أحد يعرف أين سننتهي في الدوري، لذلك نحن نحاول، الوضع ليس مستحيلا، لذا دعنا نخرج من هنا، ونسعى أن نغير مركزنا الحالي”.
وقال: “لم يكن لدي أي خطط للبقاء مدة 7 سنوات هنا، كنت سعيدًا فقط بالنجاة من المؤتمر الصحفي الأول لأن مهاراتي في اللغة الإنكليزية لم تكن جيدة حقًا، الوضع هنا مختلف تماماً”.