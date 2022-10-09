كلوب مدافعاً عن صلاح: ليس من العدل مقارنته بإرلينغ هالاند

أعرب مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب عن أمله في استعادة المهاجم المصري محمد صلاح براعته التهديفية قريبا بعد بداية بطيئة ‏في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم‎.‎

وصلاح، الذي سجل 23 هدفاً في الدوري في الموسم الماضي ليتقاسم جائزة هداف المسابقة مع سون هيونغ-مين، لم يظهر في مستواه ‏ذاته حتى الآن حيث لم يسجل سوى هدفين فقط بالدوري‎.‎

وأوضح كلوب أن قلة أهداف النجم المصري لا تتعلق بغياب الرغبة، مضيفا أنه ليس من العدل مقارنته بمهاجم مانشستر سيتي إرلينغ ‏هالاند، الذي أحرز هدفه الـ 15 بالدوري هذا الموسم، السبت، وقال “أعتقد أن موقف صلاح هو موقفنا جميعا وأتمنى أن نقترب من ‏تدفق الأهداف، هل هذا موسمه حتى الآن؟ لا، مثلنا جميعا‎”.‎

وتابع “لا يمكن لأحد في العالم استيعاب موقف هالاند حاليا، من الجنون ما يفعله، إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي ولا أعتقد أنه ‏يجب مقارنته الآن بأي لاعب آخر، يريد صلاح تسجيل الأهداف بالتأكيد بشغف كامل، هذا لن يتغير، بعد 20 عاما سيمتلك نفس ‏النهم‎”.‎

ويحتل ليفربول المركز العاشر بعد أن جمع عشر نقاط فقط من سبع مباريات قبل أن يحل ضيفا على المتصدر آرسنال، اليوم الأحد‎.‎

ونفى كلوب أن يكون لديه خوف من الموسم السابع مع ليفربول، الذي شهد رحيله سابقا عن أندية ماينز وبروسيا دورتموند إثر الفشل ‏في تحقيق نتائج جيدة في هذه المرحلة‎.‎

واحتفل كلوب بالسنة السابعة لوصوله لملعب أنفيلد لقيادة ليفربول، لكنه يعيش بداية سيئة حيث فاز بلقاءين فقط من 7 بالدوري ‏الإنكليزي الممتاز‎.‎

واعترف المدرب الألماني أن حظوظ فريقه في الفوز بلقب الدوري بعيدة وصعبة، مشددا: “من هذه اللحظة، هل يبدو أننا سنكون أبطالًا ‏للدوري الإنكليزي في نهاية العام؟ للأسف لا، ولكن في جميع المسابقات الأخرى لم يتم القضاء علينا بعد، لا أحد يعرف أين سننتهي ‏في الدوري، لذلك نحن نحاول، الوضع ليس مستحيلا، لذا دعنا نخرج من هنا، ونسعى أن نغير مركزنا الحالي‎”.‎

وقال: “لم يكن لدي أي خطط للبقاء مدة 7 سنوات هنا، كنت سعيدًا فقط بالنجاة من المؤتمر الصحفي الأول لأن مهاراتي في اللغة ‏الإنكليزية لم تكن جيدة حقًا، الوضع هنا مختلف تماماً‎”.‎