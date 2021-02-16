كلوب يحسم الجدل حول رحيله عن ليفربول

وضع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الاثنين حدا للتكهنات بشأن احتمال رحيله عن حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ولايبزيج بدوري أبطال أوروبا، “رغم كل ما يحدث حولي، لكني لست بحاجة إلى استراحة”.

ونفى كلوب فكرة الرحيل عن ليفربول خلال الفترة المقبلة نهائيا قائلا، “لن تتم إقالتي ولن أستقيل”، وفقا لصحيفة “ذا ميرور”.

وكانت تداولت عدة مواقع إنجليزية شائعات كثيرة حول مصير كلوب مع ليفربول.

وخسر ليفربول 3 مباريات متتالية في البريميرليج، ما أبعده عن المنافسة على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

ويعاني فريق ليفربول من تراجع في النتائج، فقد مني “الريدز” للهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري، للمرة الأولى منذ عام 2014، وذلك بعد سقوطه أمام مضيفه ليستر سيتي (1-3) يوم السبت الماضي، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب “البريميرليغ”، برصيد 40 نقطة، متخلفا بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة أيضا.

وأظهر مشجعون من ليفربول مساندتهم للمدرب كلوب، البالغ من العمر 53 عاما، بتعليقهم لافتة ضخمة على أسوار ملعب “آنفيلد” معقل “الريدز” مكتوب عليها “يورغن كلوب، لن تسير وحدك أبدا” وهو الشعار الشهير للنادي والنشيد المعروف لجمهور الفريق.