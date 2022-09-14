الأربعاء 18 صفر 1444 ﻫ - 14 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كلوب يسخر من اقتراح مالك تشيلسي

منذ ساعة واحدة
يورغن كلوب

يورغن كلوب

موقع kooora
A A A
طباعة المقال

سخر الألماني “يورغن كلوب”، المدير الفني لليفربول، من اقتراح الأميركي “تود بويلي”، مالك تشيلسي، بإقامة مباراة بين فرق الشمال ضد أندية الجنوب في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أثار بويلي الدهشة، عندما اقترح إقامة مباراة تجمع نجوم البريميرليغ، كما يحدث في الدوري الأميركي للمحترفين، من أجل جمع الأموال في كرة القدم الإنكليزية.

وقال بويلي في تصريحاته: “لماذا لا توجد مباراة بين نجوم الدوري هنا؟ يمكنك القيام بمباراة بين الشمال والجنوب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وتمويل كل ما تحتاجه كرة القدم”.

وأضاف: “الجميع يحب فكرة زيادة عائدات الدوري”.

لكنّ كلوب، الذي تحدث بعد فوز ليفربول على أياكس في دوري أبطال أوروبا، أعطى الفكرة اهتمامًا قصيرًا عندما سئل عنها في مؤتمره الصحفي بعد المباراة.

وقال كلوب وهو يبتسم: “لم ينتظر طويلا! حسنا، عندما يجد موعدا لذلك، يمكنه الاتصال بي”.

وأضاف: “لقد نسي أنه في الرياضات الكبرى في أميركا، يحصل هؤلاء اللاعبون على فترات راحة لمدة 4 أشهر، وهم سعداء جدا لأنهم يستطيعون ممارسة القليل من الرياضة في فترات الراحة هذه.. الأمر مختلف تماما في كرة القدم”، معربًا عن “اندهاشه من السؤال، لذا من فضلك لا تحكم على إجاباتي كثيرا، ربما يمكنه شرح ذلك لي في وقت ما وإيجاد التاريخ المناسب”.

وختم: “لست متأكدًا من أن الناس يريدون رؤية ذلك، تخيل أن لاعبي مانشستر يونايتد وليفربول وإيفرتون جميعا في فريق واحد”.

    المزيد من منوعات

    توماس مولر خلال المباراة ضد برشلونة
    منزل لاعب بايرن ميونخ يتعرّض للسرقة أثناء وجوده في الملعب
    وفاة الممثلة والمغنية اليونانية إيرين باباس
    وفاة الممثلة والمغنية اليونانية إيرين باباس عن 96 عاما
    بايرن ميونخ
    نجم بايرن ميونخ يتعرّض لإصابة تبعده لعدة أسابيع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية عباس الحلبي
    تعميم هام من الحلبي إلى المدارس الخاصة... ماذا جاء فيه؟
    شقيقة سالي حافظ
    بالفيديو: ماذا كشفت شقيقة المودعة سالي حافظ؟
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو مرعب.. صاروخ روسي يسبب انفجاراً في خاركيف شبيه بانفجار مرفأ بيروت!