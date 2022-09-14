كلوب يسخر من اقتراح مالك تشيلسي

سخر الألماني “يورغن كلوب”، المدير الفني لليفربول، من اقتراح الأميركي “تود بويلي”، مالك تشيلسي، بإقامة مباراة بين فرق الشمال ضد أندية الجنوب في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أثار بويلي الدهشة، عندما اقترح إقامة مباراة تجمع نجوم البريميرليغ، كما يحدث في الدوري الأميركي للمحترفين، من أجل جمع الأموال في كرة القدم الإنكليزية.

وقال بويلي في تصريحاته: “لماذا لا توجد مباراة بين نجوم الدوري هنا؟ يمكنك القيام بمباراة بين الشمال والجنوب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وتمويل كل ما تحتاجه كرة القدم”.

وأضاف: “الجميع يحب فكرة زيادة عائدات الدوري”.

لكنّ كلوب، الذي تحدث بعد فوز ليفربول على أياكس في دوري أبطال أوروبا، أعطى الفكرة اهتمامًا قصيرًا عندما سئل عنها في مؤتمره الصحفي بعد المباراة.

وقال كلوب وهو يبتسم: “لم ينتظر طويلا! حسنا، عندما يجد موعدا لذلك، يمكنه الاتصال بي”.

وأضاف: “لقد نسي أنه في الرياضات الكبرى في أميركا، يحصل هؤلاء اللاعبون على فترات راحة لمدة 4 أشهر، وهم سعداء جدا لأنهم يستطيعون ممارسة القليل من الرياضة في فترات الراحة هذه.. الأمر مختلف تماما في كرة القدم”، معربًا عن “اندهاشه من السؤال، لذا من فضلك لا تحكم على إجاباتي كثيرا، ربما يمكنه شرح ذلك لي في وقت ما وإيجاد التاريخ المناسب”.

وختم: “لست متأكدًا من أن الناس يريدون رؤية ذلك، تخيل أن لاعبي مانشستر يونايتد وليفربول وإيفرتون جميعا في فريق واحد”.