كلوب يضغط على ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح بأي طريقة

يضغط المدير الفني لنادي “ليفربول” الإنجليزي، يورغن كلوب، بشكل كبير على إدارة النادي الأحمر لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، وفق ما أفادت وسائل إعلام أوروبية، الأربعاء.

وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية، مساء الأربعاء، أن كلوب يحاول مع إدارة ناديه الإنجليزي العمل على تجديد عقد محمد صلاح للبقاءي أنفيلد، بأي شكل وأي طريقة ممكنة.

وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أنه يفترض انتهاء عقد محمد صلاح، نجم الفريق، صيف العام المقبل 2023، وأن النادي يفترض، أيضا، أن يقوم بمحاولة التجديد، على الفور، من أجل العمل على إبقاء جناح الفريق في ناديه الإنجليزي.

يشار إلى أن محمد صلاح يشهد حالة فنية وبدنية رائعة مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفا، وصنع 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات الكروية التي شارك فيها، حتى الآن، كما أنه يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي، حتى الساعة، برصيد 19 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، دييغو غوتا، وهو زميله في ليفربول، الذي يأتي ثانيا برصيد 12 هدفا.

وأظهر أحدث تقييمات لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” تربع المصري محمد صلاح نجم ليفربول على عرش أفضل لاعبي المسابقة.

وسجل محمد صلاح 19 هدفاً وصنع 10 أخرى مع الريدز هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق 7 أهداف عن زميله البرتغالي ديوجو جوتا أقرب ملاحقيه، وكذلك أفضل صانعي الأهداف بالتساوي مع زميله ترنت ألكسندر أرنولد وبفارق هدف عن زميله الآخر أندي روبرتسون.

ومنح موقع “WhoScored” البريطاني المتخصص في الإحصائيات تقييم 7.84 لصلاح كأفضل لاعبي البريميرليج حتى الآن، يليه ألكسندر أرنولد بتقييم 7.55، ثم جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي بـ7.43.