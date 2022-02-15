كلوب يكشف عن ميزة مشتركة بين محمد صلاح وماني

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سر إشراكه للثنائي السنغالي ساديو، والدولي المصري محمد صلاح، عقب نهاية مشاركتهما في مباريات منتخب بلديهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتواجه منتخبا مصر والسنغال في نهائي البطولة القارية التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون، وقاد ماني ”أسود التيرانغا“ لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخهم على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح، ثم عاد صلاح سريعا وشارك مع ليفربول في مواجهة ليستر سيتي، وعاد بعده ساديو ماني وشارك أيضا في مواجهات البريميرليغ.

ويستضيف إنتر ميلان نظيره ليفربول، غدًا الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو ”غوسيبي ميانزا“ في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”ما يميز صلاح وماني أن كلاهما لا يشربان الكحوليات على الإطلاق، لهذا السبب يتعافيان بشكل سريع بعد المباريات، لقد كانا جاهزين في اليوم التالي لنهاية بطولة أمم أفريقيا، كلاهما قوة من قوى الطبيعة وقدرتهما على القيام بذلك دائمًا تدهشني، ماني ومحمد صلاح جاهزان لمواجهة إنتر ميلان غدًا“.

وعن نظيره إنتر ميلان، أشار كلوب: ”هو فريق جيد جدا ويمتلك مدربا متميزا، ربما أفضل فريق مرة أخرى في إيطاليا هذا الموسم، جيد جدا ومنظم، إبداع على أرض الملعب ولاعبون جيدون، نحن بحاجة إلى إظهار أداء من الدرجة الأولى حتى تتاح لنا الفرصة“.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ليفربول وإنتر ميلان يوم الثامن من شهر مارس القادم على ملعب “الأنفيلد”.

وتاريخياً، واجه فريق ليفربول منافسه إنتر ميلان في مسابقة دوري أبطال أوروبا مرتين من قبل.

وكان ليفربول قد لعب أمام إنتر ميلان في مسابقة دوري الأبطال بنفس الدور، دور ثمن النهائي، ونجح الريدز وقتها في الفوز ذهاباً وإياباً.

بشكلٍ عام، لعب ليفربول أمام أندية إيطاليا بمسابقة دوري أبطال أوروبا 20 مرة، فاز في 10 مواجهات، وخسر في 7 مواجهات، وتعادل في ثلاثة فقط.