كلوديا مرشليان عن النواب الذين تلقوا اللقاح: "لابقلهن وطالعلهن معنا"

ككل المواطنين، امتعضت الكاتبة كلوديا مرشليان بعدما ضجّ خبر تلقي نواب لقاح كورونا في مجلس النواب.

وفي السياق، عبّرت الكاتبة كلوديا مرشليان عن غضبها الكبير من الفضيحة الجديدة للسياسيين في لبنان، وخصوصاً النواب الذين تلقّوا لقاح فيروس كورونا عن طريق خدمة “الديليفري” الذي وصل الى مجلس النواب من دون تسجيل أسمائهم عبر المنصة الإلكترونية ومن دون حجز أدوار لهم. وهم بغالبيتهم تحت سنّ الـ 75.

وغرّدت على “تويتر” كاشفة أن والدتها أكبر سناً من كل النواب الذين لُقِّحوا. وقالت: “امي أكبر من كل النواب اللي اتلقّحوا اليوم وخالي أكبر بكتيييير ومسجلين عالمنصة وبعد ما إجا دورهن… يا عيب الشوم عليكن كلكن شو زعران… لما نقول كلهن يعني كلهن بيزعلوا منا كمان… لابقلهن وطالعلهن معنا”.