كليان مبابي قرر مغادرة باريس سان جيرمان

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وإدارة ريال مدريد يعرفان بشكل واضح قرار النجم الفرنسي كليان مبابي بترك باريس الصيف المقبل والانتقال لمدريد.

وأكدت الصحيفة أن وجه ناصر الخليفي خلال لقاء الفريقين وابتسامة فلورنتينو بيريز يؤكدان أن الثنائي يعرف جيدا مصير النجم الفرنسي وأن مستقبله في مدريد، كما كان حديث لاعبي الفريق الإسباني عن اللاعب يحمل الدلالات ذاتها.

وحسب الصحيفة ظهر من العداء الرسمي بين الفريقين والذي دام ساعة وربع الساعة ومر في أجواء باردة وتصريحات ناصر الخليفي بشأن العلاقة غير الجيدة مع ريال مدريد أن السبب الأساس قد يكون النجم الفرنسي كليان مبابي.

وانتقدت الصحيفة تصريحات الرئيس القطري حين قال ”خلافنا حول كرة القدم وأعتقد أنها يمكن أن تصل إلى الأندية الصغيرة وهم لا يعتقدون ذلك “ وأكدت ماركا أن من يتحدث عن الأندية الصغيرة أنفق 1،445 مليار يورو على الصفقات وتمثل رواتب لاعبيه 35 في المائة من مجموع رواتب كل أندية الدوري الفرنسي البالغة 20 فريقا.

وحسب الصحيفة فقد أظهر لقاء الذهاب في ملعب حديقة الأمراء أن عرض ريال مدريد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية والبالغ 200 مليون يورو كان مبررا بسبب المستوى الكبير للنجم الفرنسي كليان مبابي.

وحسب الصحيفة فالسعر هو الأقل أهمية إذ حاليا تجد قطر التي رفضت العرض نفسها أمام انتقال مجاني لكليان مبابي ولن تستفيد من أي شيء بينما سيحصل النجم الفرنسي على منحة توقيع كبيرة.

وأكدت ماركا أن تصريحات كليان مبابي حول أنه لم يقرر في مستقبله، هي عكس ما يعرفه الجميع أن فريقه المقبل هو ريال مدريد، كما أعتبرته أن اللاعب الأكثر حسما حاليا في كرة القدم العالمية وحده تمكن من هزم ريال مدريد بإصراره حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء ولم تسفر جهود لوكاس فاسكيز وميليتاو وفالفيردي وكورتوا لإيقافه عن أي شيء.