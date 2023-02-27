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كلينسمان يتولى تدريب كوريا الجنوبية

منذ ساعة واحدة
يورجن كلينسمان،

يورجن كلينسمان

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أعلن اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم تعيين يورجن كلينسمان، الفائز كلاعب بكأس العالم 1990، كمدرب للمنتخب الوطني، الاثنين.

وسيتولى كلينسمان مدرب منتخب ألمانيا السابق المسؤولية بعد رحيل باولو بينتو عن منصبه بعد الخسارة أمام البرازيل في دور الستة عشر لكأس العالم في قطر في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال الاتحاد الكوري إن كلينسمان يرتبط بعقد حتى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبعد اعتزال كلينسمان كلاعب في 1998، تولى تدريب ألمانيا خلال الفترة 2004-2006 كما قاد المنتخب الأمريكي خلال الفترة 2011-2016.

    المصدر :
  • رويترز

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