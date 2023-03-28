كلينسمان يواصل بدايته المتعثرة مع كوريا الجنوبية

واصل المدرب الألماني يورغن كلينسمان بدايته المتعثرة على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الكوري الجنوبي، عندما سقط أمام ضيفه الأوروغوياني 1-2، اليوم الثلاثاء 28/3/2023، في سيول في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

وكانت الأوروغواي البادئة بالتسجيل عبر مدافع سبورتينغ البرتغالي سيباستيان كواتيس في الدقيقة العاشرة، وأدركت كوريا الجنوبية التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة لاعب وسط أولمبياكوس اليوناني هوانغ إين-بيوم (51)، قبل أن يسجل لاعب وسط لاتسيو الإيطالي ماتياس فيسينو هدف الفوز في الدقيقة 63.

وهي الخسارة الأولى لكوريا الجنوبية في ثاني مباراة بإشراف كلينسمان بعد تعادلها في المباراة الأولى أمام ضيفتها كولومبيا 2-2 في أولسان الجمعة، وهو اليوم ذاته الذي تعادلت فيه الأوروغواي مع اليابان 1-1 في العاصمة طوكيو.

واستلم كلينسمان، بطل كأس العالم عام 1990 مع منتخب ألمانيا، تدريب كوريا الجنوبية أواخر شباط الماضي خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي استقال من منصبه عقب مونديال قطر والخسارة أمام البرازيل 1-4 في ثمن النهائي.