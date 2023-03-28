الثلاثاء 6 رمضان 1444 ﻫ - 28 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كلينسمان يواصل بدايته المتعثرة مع كوريا الجنوبية

منذ 6 دقائق
النجم السابق لكرة القدم الألمانية يورغن كلينسمان

النجم السابق لكرة القدم الألمانية يورغن كلينسمان

A A A
طباعة المقال

واصل المدرب الألماني يورغن كلينسمان بدايته المتعثرة على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الكوري الجنوبي، عندما سقط أمام ضيفه الأوروغوياني 1-2، اليوم الثلاثاء 28/3/2023، في سيول في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

وكانت الأوروغواي البادئة بالتسجيل عبر مدافع سبورتينغ البرتغالي سيباستيان كواتيس في الدقيقة العاشرة، وأدركت كوريا الجنوبية التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة لاعب وسط أولمبياكوس اليوناني هوانغ إين-بيوم (51)، قبل أن يسجل لاعب وسط لاتسيو الإيطالي ماتياس فيسينو هدف الفوز في الدقيقة 63.

وهي الخسارة الأولى لكوريا الجنوبية في ثاني مباراة بإشراف كلينسمان بعد تعادلها في المباراة الأولى أمام ضيفتها كولومبيا 2-2 في أولسان الجمعة، وهو اليوم ذاته الذي تعادلت فيه الأوروغواي مع اليابان 1-1 في العاصمة طوكيو.

واستلم كلينسمان، بطل كأس العالم عام 1990 مع منتخب ألمانيا، تدريب كوريا الجنوبية أواخر شباط الماضي خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي استقال من منصبه عقب مونديال قطر والخسارة أمام البرازيل 1-4 في ثمن النهائي.

    المزيد من منوعات

    أشرف حكيمي وطليقته هبة عبوك
    "احتجتُ وقتًا لأهضم الصدمة".. زوجة أشرف حكيمي تُعلن انفصالهما رسميًا
    رونالد كومان
    كومان: منتخب هولندا بحاجة لتحسينات جذرية
    إيمرسون رويال
    توتنهام يفقد خدمات مدافعه إيمرسون بسبب الإصابة

    الأكثر قراءة

    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة
    التوقيت الصيفي ابتداءً من الأربعاء.. ميقاتي: تحمّلتُ ما لا تحتمله الجبال
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يحذر مجددا.. زلزال قوي آت خلال أيام
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    وزير التربية يقول كلمته.. سنعتمد هذا التوقيت!