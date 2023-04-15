كل شيء لم يعد على ما يرام.. ممثلة جزائرية في ورطة

غالباً ما تعاني العديد من االمسلسلات والافلام في عالم السينما والتلفزيون الى الرفض او الانتقاد بسبب أفكار او مشاهد او حتى بطريقة التمثيل او طرح الموضوع.

ولكن يبدو أن “كل شيء لم يعد على ما يرام” مع الممثلة الكوميدية الجزائرية نوال مدني.

فقد تعرّضت النجمة الشهيرة إلى وابل من الانتقادات بعد بث سلسلة “إلى هنا كل شيء على ما يرام”، والتي تم إطلاقها يوم السابع من أبريل/نيسان الجاري على منصة “نتفليكس”.

ففيما لعبت مدني دورا رئيسيا في قصة تروي حياة عائلة جزائرية تواجه تهديدات من أحد بارونات المخدرات، وتتحول حياة نوال الابنة الصحافية الكبرى إلى حالة من الفوضى عند محاولتها مساعدة شقيقها للإفلات من الشرطة، انهالت عليها الانتقادات.

فقد اعتبرت التعليقات مدني تحامي عن سلسلة تجسد سيناريو مليئاً بالصور النمطية عن القادمين من شمال إفريقيا في فرنسا.

وقال البعض أيضاً إنها سلسلة تمزج بين مواضيع لايزال يعتبرها المهاجرون “طابوهات”، مثل تهريب المخدرات والسحر والجنس.

يشار إلى أن ردود الأفعال على العمل كانت انقسمت بين النقد والثناء.

فرغم الانتقادات، علت أصوات تدافع عن العمل الجديد وتثني على أداء الممثلة الجزائرية.