السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
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كم بلغت نسبة الحضور في المدرجات في مونديال قطر؟

منذ 16 ثانية
مونديال قطر

مونديال قطر

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أظهرت الأرقام الرسمية بعد انتهاء الجولة الأولى من مباريات الدور الأول في مونديال قطر 2022، أن متوسط الحضور الإجمالي للمباريات بلغ 94 في المئة، مقارنة بسعة الملاعب المخصّصة لاستضافة كأس العالم.

وبعد أن مرّ الدور على جميع المنتخبات الـ 32 المشاركة، تم بيع أكثر من 3 ملايين تذكرة للبطولة، وفق الاتحاد الدولي (فيفا).

وكانت أعلى نسبة حضور في البطولة المباراة على ملعب لوسيل يوم 24 تشرين الثاني، حيث بلغ عدد المتفرجين 88103 متفرجين خلال فوز المنتخب البرازيلي على نظيره الصربي 2-0.

وحقق المهرجان المخصّص للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة أعلى نسبة حضور تراكمي، حيث بلغ إجمالي الحضور 98 ألف متفرج على مدار اليوم.

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