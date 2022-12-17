كم سينال منتخب المغرب إذا حلّ ثالثاً أو رابعاً في المونديال؟

حقّق المنتخب المغربي أفضل إنجاز في تاريخ الكرة العربية والإفريقية ببلوغه نصف نهائي مونديال “قطر 2022”.

وتوقف مشوار “أسود الأطلس” عند نصف النهائي بخسارتهم أمام منتخب فرنسا، حامل اللقب، بهدفين من دون رد. ويواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي مساء اليوم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال القطري، بينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الأرجنتيني لتحديد البطل.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيمنح بطل مونديال قطر، مكافأة مالية قدرها 38 مليون يورو، وسيحصل الوصيف على 27 مليون يورو، وصاحب المركز الثالث سينال 24 مليون يورو، و22 مليون يورو لصاحب المركز الرابع.

وهو ما يعني أن المنتخب المغربي سيحصل على 22 مليون يورو في حال اكتفائه بالمركز الرابع، و24 مليون يورو في حال فوزه اليوم على كرواتيا وحلوله ثالثا في المونديال القطري.