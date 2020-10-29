كندي يقتل أسرته كاملة… والسبب صادم

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، ان شاباً كندياً اقدم على قتل اسرته المكونة من 4 أشخاص، لإخفاء فشله في دراسته الجامعية.

واضافت الصحيفة ان المتهم يدعى “منهز زمان”، اما الضحايا فهم والدته موموتاز بيجوم (50 عاماً)، ووالده مينروز زمان (59 عاماً)، وشقيقته ماليسا زمان (21 عاماً) وجدته فيروزا بيغوم (70 عاماً) في تموز 2019.

وأضافت أن المتهم ارتكب جريمته في ماركهام بكندا قبل يوم واحد من الموعد المفترض لتخرجه من جامعة يورك في تخصص الهندسة كما كانت أسرته تعتقد، لكن الحقيقة التي خفيت عنهم أنه كان قد ترك الجامعة بسبب فشله في الحصول على الدرجات التي يحتاجها للنجاح، وكان يمضي أيامه في مركز تسوق محلي وصالة ألعاب رياضية ويمارس ألعاب الفيديو.

وتابعت: “بعد ارتكاب الجريمة، أرسل رسائل نصية إلى أصدقائه عبر الإنترنت قائلاً إنه كان يخطط لفعل هذا لمدة 3 سنوات، وسارع أصدقاؤه لتنبيه الشرطة التي عثرت على جثث الضحايا الأربع في منزل العائلة”.

ومؤخرا، أقر “زمان” بأنه مذنب في جريمة قتل والدته من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الأولى لجدته وشقيقته ووالده، وأخبر الشرطة أنه قتل والدته حوالي الساعة الثالثة مساءً يوم 27 تموز وقتل جدته بعد ساعة، ثم جلس يلعب ألعاب الفيديو منتظراً عودة والده وشقيقته إلى المنزل ليكمل جريمته البشعة، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.