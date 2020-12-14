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كنز غامض ينجرف على شاطئ فنزويلي… مجوهرات وأمل

منذ 30 دقيقة
كنز على الشاطئ

كنز على الشاطئ

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افادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مجوهرات ذهبية وفضية وحليا وبقايا ذهب بدأت تنجرف على شاطئ قرية صيد فنزويلية صغيرة على مدار عدة أشهر.

وكان يولمان لاريس أول من عثر على كنز على الشاطئ في Guaca في ايلول، عندما وجد ميدالية ذهبية عليها صورة لمريم العذراء.

وقال لاريس، 25 سنة، لصحيفة نيويورك تايمز: “بدأت أرتجف، بكيت من الفرح. كانت المرة الأولى التي يحدث فيها شيء خاص لي.”

ومنذ ذلك الحين، استعاد “عشرات القرويين” أشياء – معظمها خواتم ذهبية – من الشاطئ، بما في ذلك سيرو كويجادا، عامل مصنع أسماك محلي قال لصحيفة التايمز “إنه الله، يضع الأجندة”.

وباع السكان المحليون كنوزهم مقابل ما يصل إلى 1500 دولار للقطعة – ما يعد نعمة للقرية.

ومن غير المعروف من أين جاء الكنز، لكن الصحيفة تشير إلى أن اللغز نما كمزيج من الفولكلور وأساطير قراصنة الكاريبي وعادات عيد الميلاد، وذلك بحسب “نيويورك بوست”.

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