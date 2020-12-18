كنز من العاج على حطام سفينة تجارية يكشف أن فيلة الغابات كانت تعيش في السافانا

نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” حول اكتشاف كنز من العاج على حطام سفينة تجارية برتغالية من القرن السادس عشر في جنوب إفريقيا يكشف أن فيلة الغابات كانت تعيش بالفعل في السافانا قبل 500 عام، وججاء في المقال …

في دراسة جديدة ، تم تتبع كنز يضم أكثر من 100 من أنياب الفيلة على متن سفينة غارقة كانت قد فقدت منذ ما يقرب من 500 عام في غرب إفريقيا.

استخدم العلماء تحليل الحمض النووي لمقارنة الأنياب المحفوظة جيداً ً – التي تم استردادها من سفينة شحن برتغالية من القرن السادس عشر تسمى Bom Jesus والتي تم اكتشافها في عام 2008- بتلك التي تنتمي إلى أنواع مختلفة من الفيلة في العصر الحديث. وتطابق العاج البالغ من العمر 500 عام مع فيل الغابات الأفريقي (loxodonta cyclotis) ، الذي يعد موطناً للغابات الرطبة في غرب أفريقيا والكونغو.

كان التجار على متن سفينة الشحن المشؤومة قد شوهوا فصيلة الفيلة على الساحل الغربي لأفريقيا في محاولاتهم لجلد عاجها في الهند- قبل غرق السفينة وموت التجار في البحر.

وتكشف الدراسة أن فيلة الغابات الأفريقية كانوا يعيشون بالفعل في السافانا في أوائل القرن ال16 – الأمر الذي يناقض فكرة أنها انتقلت لأول مرة من الغابات الماطرة في أوائل القرن 20.

وقد جمعت هذه الدراسة لأول مرة بين الأساليب الجينومية والنظيرية والأثرية والتاريخية لتحديد الأصل والبيئة والتاريخ الجيني للبضائع الغارقة ، وفقاً للفريق الدولي للباحثين.

وقالت مؤلفة الدراسة أليدا دي فلامنج من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين: “تعيش الفيلة في مجموعات عائلية تقودها الإناث وتميل إلى البقاء في نفس المنطقة الجغرافية طوال حياتها”.

“لقد حددنا من أين جاءت هذه الأنياب من خلال فحص علامة الحمض النووي التي يتم تمريرها فقط من الأم إلى طفلها ومقارنة التسلسلات مع تلك الفيلة الأفريقية المشار إليها جغرافياً.

“من خلال مقارنة الحمض النووي للعاج الذي عثر عليه في حطام السفينة بالحمض النووي من الفيلة ذات الأصول المعروفة في جميع أنحاء أفريقيا ، تمكنا من تحديد المنطقة الجغرافية وأنواع الفيلة ذات خصائص الحمض النووي التي تتطابق مع عاج حطام السفينة.”

في عام 1533 ، اختفت Bom Jesus – أو “Good Jesus” – وهي في طريقها إلى الهند مع 40 طناً من العملات الذهبية والفضية ، وأكثر من 100 من أنياب الفيلة وغيرها من البضائع الثمينة على متنها.

لم يتم العثور على السفينة في ناميبيا حتى عام 2008 ، مما يجعلها أقدم حطام سفينة معروف في جنوب أفريقيا.

كان العاج محركاً مركزياً لنظام التجارة العابرة للقارات الذي يربط أوروبا وأفريقيا وآسيا عبر الطرق البحرية.

كما تم تعميمه على نطاق واسع في أنظمة التجارة الهندية والأطلسية خلال فترة التجارة المبكرة والعولمة.

الآن ،و بعد 12 عاماً من العثور عليها ، تم تحليل مجموعة مختارة من الأنياب وتفصيلها في هذه الدراسة الجديدة ، والتي نشرت في Current Biology.

وقالت مؤلفة الدراسة آشلي كوتو من متحف بيت ريفرز بجامعة أكسفورد: “من أجل استكشاف المكان الذي نشأت فيه أنياب الفيلة بشكل كامل، كنا بحاجة إلى خطوط أدلة متعددة”.

“لذلك ، استخدمنا مزيجاً من الأساليب والخبرات لاستكشاف أصل هذه الشحنة العاجية من خلال البيانات الوراثية والنظيرية التي تم جمعها عبر أخذ عينات من الأنياب.

“كانت استنتاجاتنا ممكنة، فقط، عبر تركيب جميع قطع اللغز متعددة الاختصاصات معاً.”

أجرى الفريق تحليلاً للحمض النووي لـ 44 من الأنياب ، بالإضافة إلى تحليل النظائر لـ 97 من الأنياب.

سمح تحليل نسب النظائر المستقرة للكربون والنيتروجين للفريق بتحديد الوجبات الغذائية وموائل الفيلة.

في حين كشف تحليل الحمض النووي أن العاج جاء من فيل الغابات الأفريقي (loxodonta cyclotis) ، الذي هو موطن الغابات الرطبة ، بدلاً من فيل السافانا (loxodonta africana) – أكبر الثدييات البرية على قيد الحياة اليوم الموجود في مجموعة متنوعة من الموائل ، من السافانا المفتوحة إلى الصحراء.

إنّ الحمض النووي للميتوكوندريا الخاص بهذه المخلوقات,والذي ينتقل من الأم إلى طفلها , قد تم تتبعه إلى أكثر من 17 قطيع من غرب أفريقيا, على عكس وسط أفريقيا.

أربعة من haplotypes الميتوكوندريا- وهي مناطق محددة من الحمض النووي للميتوكوندريا التي تمّ اكتشافها لا تزال موجودة اليوم في الفيل الحديث.

وكانت النتائج مفاجئة لأن البرتغاليين قد أنشأوا تجارة مع مملكة الكونغو والمجتمعات على طول نهر الكونغو-فكانوا يركضون في جميع أنحاء الشمال في ما يعرف اليوم بجمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط أفريقيا- بحلول القرن السادس عشر.

وقال المؤلف شادريك شيريكور من جامعة كيب تاون بجنوب افريقيا: “كانت التوقعات بأن الفيلة ستكون من مناطق مختلفة ، خاصة غرب ووسط أفريقيا”.

تشير تحليلات النظائر أيضاً بحسب تقرير الباحثين إلى أن الفيلة عاشت في موائل الغابات المختلطة، وليس داخل الغابات الماطرة.

وقال مؤلف الدراسة ألفريد روكا ، أيضاً من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين: “كان هناك بعض التكهنات بأن فيلة الغابات الأفريقية انتقلت إلى موائل السافانا في أوائل القرن العشرين ، بعد أن تمّ القضاء على جميع فيلة السافانا تقريباً [loxodonta africana] في غرب أفريقيا”.

“أظهرت دراستنا غير ذلك ، لأن فيلة الغابات الأفريقية عاشت في موائل السافانا في أوائل القرن ال16 ، قبل وقت طويل من هلاك فيلة السافانا والتي حدثت نتيجة لتجارة العاج’.

إنّ الأساليب المستخدمة يمكن أن تكشف المزيد عن الأشخاص الذين يصطادون الفيلة من أجل عاجهم ورحلات العاج الأفريقي في جميع أنحاء العالم ، أو حتى تتبع مصدر العاج المصادر وغير القانوني..

وقال كوتو: “هناك إمكانات هائلة لتحليل العاج التاريخي من حطام السفن الأخرى ، وكذلك من السياقات الأثرية ومجموعات المتاحف”. “إن الكشف عن هذه الروابط يروي تاريخاً عالمياً مهماً.”