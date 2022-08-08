الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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كواكب برائحة اللحوم.. حقيقة صورة أثارت جدلا على مواقع التواصل

منذ 9 دقائق
الصورة التي تم تداولها

الصورة التي تم تداولها

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لكواكب جديدة قيل أنه اكتشفها التلكسوب تشبه قطعة اللحم.

اعتذر عالم فيزياء فرنسي، يتولى منصبا حكوميا مرموقا، عن صورة كان قد نشرها للآلاف من متابعيه على تويتر على أنها صورة نجم ملتقطة بواسطة التلسكوب الفضائي “جيمس ويب” ليتبين لاحقا أنها صورة لقطعة “سجق”.

وكان إيتيان كلاين، وهو مدير لجنة الطاقات البديلة والطاقة الذرية الفرنسية قد نشر في 31 يوليو الصورة التي قال إنها لنجم يسمى Proxima Centauri وهو أقرب نجم للشمس، وفق موقع engadget التقني.

وكتب كلاين: “لقد التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي. هذا المستوى من التفاصيل.. يتم الكشف عن عالم جديد كل يوم”.

وتم إعادة نشر التغريدة والصورة المرافقة لها على نطاق واسع.

وبعد أيام من نشر التغريدة، أقر العالم الفرنسي بأن الصورة في الواقع هي لشريحة من السجق على خلفية سوداء.

وقال كلاين: “في ضوء بعض التعليقات، أشعر بأنني مضطر إلى تحديد أن هذه الصورة المزعومة لبروكسيما سنتوري كانت مزحة”.

واعتذر كلاين لاحقا عن المزحة، وأخبر الموقع الفرنسي Le Poin أنه نشر الصورة بهدف تثقيف الجمهور بشأن الأخبار المزيفة.

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