كواليس الصلح بين شيرين وروتانا

كشف سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للموسيقى، عن كواليس الصلح بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا بعد أزمتهما الأخيرة، لافتاً إلى أن المفاوضات انتهت سريعاً مع شيرين بالوصول إلى حل وسط يحفظ حقوق الطرفين، وقال إنه تمت مراعاة التاريخ الطويل من التعاون بين الطرفين.

وقال الهندي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب: “وصلنا لحلول وسط، وشيرين عبد الوهاب مطربة لها ألبومات كبيرة مع روتانا، شركة روتانا هي بيتها وبيت الفن العربي، وخسارة يحصل شيء كده، يسعدنا ويشرفنا تكون معانا، يشرفنا إننا نخدم هؤلاء الفنانين، وشيرين بالذات عندها خامة كبيرة، وجماهيرية ساحقة، حرام تكون لوحدها”.

وأعلنت شركة روتانا للمرئيات والصوتيات التصالح مع شيرين عبد الوهاب، وكشفت عن “القادم الجميل” من حفلات ومناسبات فنية تتعاون فيها شيرين مع روتانا بعد فترة نزاع قضائي طويل، وأكدت الشركة أن الفنانة المصرية عادت لـ”بيتها الكبير”.

ونشرت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” صورة لشيرين برفقة سالم الهندي، وعلقت عليها قائلة: “شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل وحفلة بالأيام القادمة بجدة وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان (صوت إحساس العرب)”.