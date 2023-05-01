الأثنين 11 شوال 1444 ﻫ - 1 مايو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كواليس الصلح بين شيرين وروتانا

منذ 34 ثانية
الفنانة شيرين عبد الوهاب

الفنانة شيرين عبد الوهاب

A A A
طباعة المقال

كشف سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للموسيقى، عن كواليس الصلح بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا بعد أزمتهما الأخيرة، لافتاً إلى أن المفاوضات انتهت سريعاً مع شيرين بالوصول إلى حل وسط يحفظ حقوق الطرفين، وقال إنه تمت مراعاة التاريخ الطويل من التعاون بين الطرفين.

وقال الهندي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب: “وصلنا لحلول وسط، وشيرين عبد الوهاب مطربة لها ألبومات كبيرة مع روتانا، شركة روتانا هي بيتها وبيت الفن العربي، وخسارة يحصل شيء كده، يسعدنا ويشرفنا تكون معانا، يشرفنا إننا نخدم هؤلاء الفنانين، وشيرين بالذات عندها خامة كبيرة، وجماهيرية ساحقة، حرام تكون لوحدها”.

وأعلنت شركة روتانا للمرئيات والصوتيات التصالح مع شيرين عبد الوهاب، وكشفت عن “القادم الجميل” من حفلات ومناسبات فنية تتعاون فيها شيرين مع روتانا بعد فترة نزاع قضائي طويل، وأكدت الشركة أن الفنانة المصرية عادت لـ”بيتها الكبير”.

ونشرت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” صورة لشيرين برفقة سالم الهندي، وعلقت عليها قائلة: “شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل وحفلة بالأيام القادمة بجدة وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان (صوت إحساس العرب)”.

    المزيد من منوعات

    هلال - تعبيرية
    فلكيًا.. متى موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى؟!
    لحظة خروج حكيمي مطرودًا.. ويظهر في الصورة غالتييه
    خيبة أمل كبيرة.. مدرب سان جيرمان يصف تصرّف حكيمي بـ "الغبي"
    الموز الأخضر
    بخطوات بسيطة.. 4 طرق لتسريع إنضاج الموز الأخضر

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    شروط باسيل للموافقة على انتخاب فرنجية!
    حسام تحسين بك
    حقيقة وفاة الفنان حسام تحسين بك
    اعتداء - تعبيرية
    بالصورة.. فنان لبنانيّ يتعرّض للضرب في البترون وزوجته تكشف التفاصيل!