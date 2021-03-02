كواليس "مقتل" عمر خورشيد.. مها أبو عوف تكشف سراً

فتحت الفنانة المصرية، مها أبو عوف، مجددا، كواليس وفاة زوجها عازف الغيتار الراحل، عمر خورشيد، قبل 40 عاما.

وقال مها أبو عوف، خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة” للنجمة إسعاد يونس، المذاع عبر قناة dmc، إن “زواجها من عمر خورشيد حدث فجأة”، مؤكدة أنها “عاشت في عزلة تامة بعد وفاته وأن شقيقها عزت أبو عوف هو من أخرجها من هذه العزلة”.

وأضافت أنها “لم تفكر في الميراث بعد رحيل الفنان الراحل، ولم تهتم لذلك ولكنها وجدت نفسها بحكم قضائي حصلت على جزء من ممتلكاته من خلال إعلان الوراثة باعتبارها الزوجة الأخيرة له”، ونفت الدخول في صراع من أجل الحصول على 20 مليون جنيه من ميراث عمر خورشيد.

وكشف مها أبو عوف سرا حدث قبل وفاة زوجها، قائلة إنها “لم تحصل على الطلاق من الفنان الراحل، ولكنه كان ينوي الانفصال عنها قبل أن يغيبه الموت”.

وأكدت الفنانة المصرية مجددا أن “زوجها الراحل عمر خورشيد مات مقتولًا وليس بسبب حادث سيارة”، مشيرة إلى “قطع 30 سم في رقبته”، مؤكدة أن “حادثه يحمل غموضا مثل مقتل الفنانة الكبيرة سعاد حسني”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.