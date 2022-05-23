كورتني كارداشيان تُبكي زوجها في حفل زفافهما

كشفت دار أزياء دولتشي أند جابانا أنها عملت مع كورتني كارداشيان فترة طويلة كي تصمم فستان الأحلام الذي تتمناه النجمة.

ووفقًا لمجلة “بيبول” الأمريكية، أقامت كورتني كارداشيان والمغني ترافيس باركر حفل زفافهما في قرية بورتوفينو في إيطاليا، لتتحول إلى “تريند” في ساعات قليلة.

وحملت طرحة زفاف كورتني كارداشيان رسالة خاصة منها لزوجها وحبيبها ترافيس باركر، في ليلة زفافهما.

وذكرت المجلة أن ظهر طرحة زفاف كارداشيان حمل صورة مريم العذراء، وهو تصميم استوحته كورتني من التاتو الديني الذي رسمه باركر أعلى رأسه.

ونشر ترافيس باركر على حسابه عبر إنستقرام صورة لرأسه وصورة لطرحة الزوجة في حفل الزفاف، وعلق عليها: “لا أصدق هذا الجمال، أنا الآن أبكي”.

وأضافت، أنه تم خياطة عبارة “احترام ولاء الأسرة” تحت الصورة في الطرحة، لتعكس وشم باركر، كما تميز التصميم أيضًا بزهور مطرزة يدويًا مستوحاة من حدائق بورتوفينو.

وارتدت كورتني، مؤسسة شركة Poosh، والبالغة من العمر 43 عامًا، فستانًا قصيرًا من تصميم دولتشي أند جابانا، مصنوع من الساتان والدانتيل، ومستوحى من الملابس الداخلية الإيطالية في الستينيات، وفقًا لمجلة فوج.

وأكملت كورتني الإطلالة بزوج قفازات من الدانتيل، ووصفت تصميم هذه الإطلالة مع دار الأزياء الشهيرة بأنه حلم تمكنت من تحقيقه أخيرًا.

وارتدى باركر أيضًا، بدلة من تصميم دولتشي أند جابانا، ومثله عائلة كارداشيان بأكملها، حيث ارتدت وصيفات الشرف، شقيقات كورتني فساتين من الدانتيل مطرزة بالورود من اللون الأحمر.