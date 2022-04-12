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كورنا يقضي على آمال "شنغهاي بورت" في منافسات دوري أبطال آسيا

12 - أبريل - 2022
اللاعب البرازيلي أوسكار نجم نادي شنغهاي بورت
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انسحب نادي شنغهاي بورت الصيني من منافسات دوري أبطال آسيا في كرة القدم، نتيجة القيود الصحية القاسية المفروضة من السلطات على المدينة لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا.

وتعيّن على النادي الذي بلغ نصف نهائي المسابقة في 2017 عندما كان يعرف باسم شنغهاي سيبغ، خوض دور المجموعات بنظام التجمّع في تايلاند بدءاً من السبت.

لكن الاتحاد الآسيوي للعبة قال إن شنغهاي، بطل الصين عام 2018، انسحب متحدثاً عن “قيود سفر.. نتيجة اجراءات الإغلاق الأخيرة التي تم فرضها في شنغهاي”.

والفريق الذي يضمّ البرازيلي أوسكار لاعب وسط تشلسي الإنكليزي سابقاً، لن يتم استبداله في المجموعة العاشرة بحيث ستلغى مبارياته، بحسب الاتحاد القاري.

وستتألف المجموعة فقط من تشيانغراي التايلاندي، كيتشي من هونغ كونغ وفيسيل كوبي الياباني الذي يضمّ الإسباني المخضرم أندريس إنييستا.

وأُغلقت شنغهاي مع سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة تدريجاً منذ نهاية آذار/مارس الماضي، مع ارتفاع الاصابات بمتحوّر أوميكرون في ظل محاولات الصين القضاء على فيروس كورونا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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