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كورونا يباغت مدرب تشيلسي قبيل انطلاق مونديال الأندية

5 - فبراير - 2022
توماس توخيل

توماس توخيل

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أعلن نادي تشيلسي، اليوم السبت، إصابة مدربه توماس توخيل بفيروس كورونا، قبل ساعات من انطلاق مباراة “البلوز” أمام بلايموث، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال تشيلسي عبر موقعه، إن مسحة توخيل جاءت إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا، وسيغيب بالتالي عن الفريق حتى انتهاء فترة عزله الصحي.

 

وتغادر بعثة تشيلسي إلى الإمارات مباشرة بعد انتهاء مباراة بلايموث، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية بأبو ظبي.

وذكر تشيلسي، أنه يأمل في أن يتمكن توخيل من اللحاق بمعسكر الفريق في أبو ظبي، بعد انتهاء فترة عزله.

ويخوض “البلوز” مباراته الأولى في مونديال الأندية، الأربعاء المقبل، أمام الفائز من الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي، في المواجهة التي تقام غدا الأحد.

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