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“كورونا” يبعد وائل كفوري عن ابنتيه

منذ 20 ثانية
وائل كفوري

وائل كفوري

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كشف المطرب اللبناني وائل كفوري عن أنه لم يرى بناته منذ فترة طويلة.

وأهدى الكفوري أغنيته “قرب لي” لابنتيه خلال حلوله ضيفاً
على أولى حلقات برنامج أغاني من حياتي عبر قناة MBC1.

وقال كفوري إنه لم يلتق بابنتيه منذ فترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا، لأنه يخاف عليهما كثيراً.

وعبر عن اشتياقه لهما كثيرا وأنه يريد رؤيتهما، لكنه في نفس الوقت يخاف عليهما، وهما أيضا يخافان منه، موضحا أنه يكون في الاستديو للعمل ثم يقرر أن يذهب لهما فيضطر للخضوع للفحوصات وينتظر لفترة، فيعود إلى عمله مجددا، ولا يراهما في النهاية.

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