كورونا يتسبب بإلغاء بطولة شنغهاي للغولف للعام الثالث على التوالي

أعلنت رابطة لاعبات الجولف المحترفات الأربعاء إلغاء بطولة شنغهاي للعام الثالث تواليا بسبب قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين.

وكان من المقرر إقامة البطولة بين 13 و16 أكتوبر تشرين الأول.

وألغيت البطولة العام الماضي وكذلك في 2020 بسبب المخاوف الصحية وقيود السفر في خضم الجائحة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، منها 141 إصابة مصحوبة بأعراض و286 بلا أعراض.

وفازت الأمريكية دانييل كانج بالنسخة الأولى لبطولة شنغهاي في 2018 ودافعت بنجاح عن اللقب في العام التالي.

يشار إلى أن السلطات في بعض مناطق شنغهاي وبكين أصدرت أوامر للسكان بالخضوع مجددا وبصورة جماعية لاختبارات كوفيد-19، بعد اكتشاف حالات جديدة في المدينتين.

وبعد أن خرجت شنغهاي للتو من إغلاق صارم أدى إلى التزام معظم سكانها البالغ عددهم 24 مليون شخص، منازلهم لأسابيع، أثارت الأوامر الجديدة مخاوف من عودة الإغلاق.

وتم ربط أحدث تفش في شنغهاي – أكبر مدن الصين، وهي مركز أعمال دولي رئيسي – بملهى ليلي لم يقم بتطبيق إجراءات الوقاية بين موظفيه ورواده، بما في ذلك تعقب من كانوا على اتصال بهم، وفقا للجنة الصحية بالمدينة. وقالت وزارة الثقافة والسياحة في المدينة إن أوامر صدرت لهذه المنافذ بإغلاق مؤقت.