كورونا يحرم الجزائريين من الزواج حتى “إشعار آخر”

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تحاول السلطات في الجزائر مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بكافة الطرق ، وهو ما دفع بعض الولايات لتعليق عقود الزواج لمكافحة الفيروس.

أصدر عدد من الولاة في الجزائر قرارات بوقف إبرام عقود الزواج على مستوى مصالح الحالة المدنية بالبلديات، حتى إشعار آخر.

ووفق التعليمات، التي صدرت الاثنين، فإن من بين الولايات المعنية بالقرار: الجزائر العاصمة وباتنة وميلة وبومرداس وسكيكدة، ووهران، والبويرة، وبسكرة، وفق ما نقل موقع “النهار أون لاين”.

ويهدف الإجراء إلى منع التجمعات العائلية ومنها إقامة الأفراح، الأعراس، الختان، الولائم ومراسيم العزاء على مستوى الأماكن والمساكن الخاصة.

وقد جاءت هذه القرارات جاءت نتيجة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية والإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي، بحسب “النهار أون لاين”.

من جهة أخرى قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، الاثنين، إن العودة إلى الحجر الصحي “غير واردة حاليا”، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى هذا الإجراء في المناطق التي تشهد “انتشارا كبيرا” لحالات العدوى بفيروس كورونا.

وأقر بن بوزيد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية: “بتزايد حالات العدوى في الجزائر على غرار بقية العالم حيث أن ارتفاع الحالات أكبر بكثير”، مرجعا هذا الوضع إلى “أسباب متعددة” سيما منها “عدم احترام تدابير الوقاية والحماية”.

وأشار إلى أن” عدد حالات العدوى يتطور مع تزايد عدد الاختبارات”.

كما أكد الوزير أن “ما يشغلنا أكثر هو الوفيات، ولحسن الحظ نحن نسجل حالات أقل مما سجلناه في البداية، حيث أحصينا آنذاك 30 حالة وفاة. هذا بالرغم من تسجيلنا أزيد من 400 حالة عدوى في اليوم بفيروس كورونا. كما أننا نعمل على علاج مرضانا للحيلولة دون وفاتهم بسبب الفيروس”.