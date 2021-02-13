كورونا يخطف ناريمان عبود… وزوجها وسام الأمير ينعاها

توفيت زوجة الفنان وسام الأمير، الراقصة ناريمان عبود جراء مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب وسام الأمير على تويتر: “يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فإلى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية”.

وختم: ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات. الله يرحمك يا أميرة”.

🔲يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية.

ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات🖤

الله يرحمك يا اميرة🖤 pic.twitter.com/sFQWtO1yEh — Wissam El Amir – وسام الأمير (@wissamelamirlb) February 13, 2021