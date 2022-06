كورونا يعصف بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز

عصف فيروس كورونا بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إذ تم تأجيل ست مباريات بسبب تفشي الفيروس، ليرتفع عدد المواجهات التي تم تأجيلها خلال أسبوع إلى تسع مباريات.

وكانت مباراة ليستر سيتي على ملعبه أمام توتنهام هوتسبير الضحية الأولى اليوم الخميس تلتها مواجهة مانشستر يونايتد أمام برايتون التي كانت مقررة بعد غد السبت.

ومع زيادة الإصابات أعلنت رابطة الدوري الممتاز في وقت لاحق تأجيل أربع مباريات أخرى مطلع الأسبوع المقبل.

The #PL Board has postponed a further four matches due to be played this weekend because of an increase in positive COVID-19 cases

Full details: https://t.co/9rUcsajUAj#SOUBRE | #WATCRY | #WHUNOR | #EVELEI pic.twitter.com/NeoGSHSF6t

— Premier League (@premierleague) December 16, 2021