الأربعاء 11 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 15 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كورونا يهزم مانشستر يونايتد.. 19 إصابة حتى الآن!!

منذ ساعتين
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

A A A
طباعة المقال

انضم نادي مانشستر يونايتد لقائمة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تصاعد حالات الإصابة بمختلف الفرق مؤخرا.

وكشفت صحيفة “تيليجراف” البريطانية عن ظهور 19 حالة مصابة داخل النادي الإنجليزي في الساعات القليلة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابات لا تقتصر على الفريق الأول فحسب، بل تمتد إلى باقي اللاعبين في النادي، وكذلك الموظفين والإداريين.

يأتي ذلك بعدما تأجلت مباراة المان يونايتد خارج أرضه ضد برينتفورد، والتي كان مقررا إقامتها أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من البريميرليج، بسبب ارتفاع الإصابات في صفوف أصحاب الأرض.

وحال وجود إصابات عديدة ضمن صفوف الفريق الأول للشياطين الحمر، فإن ذلك سيهدد إقامة مباراته ضد برايتون بملعب أولد ترافورد، السبت المقبل.

ولم يتبق سوى 3 مباريات لليونايتد هذا العام، حيث سيواجه برايتون، نيوكاسل يونايتد وبيرنلي أيام 18، 27 و30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    المزيد من منوعات

    الجزائر تقصي قطر وتضرب موعدا ناريا مع تونس في نهائي كأس العرب
    التشكيلة الأساسية لمواجهة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب
    تونس تفوز على مصر بهدف قاتل
    بهدف قاتل.. تونس تفوز على مصر وتتأهل لنهائي “كأس العرب”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قطع الطرقات
    جنون دولار السوق السوداء يلهب الاحتجاجات في الشوارع
    أحد فروع جمعية القرض الحسن
    ضربة جديدة لـ”حزب الله”.. وثائق “القرض الحسن” المسربة تكشف المستور
    متحور أوميكرون يثير القلق بسبب انتشاره السريع
    كورونا
    المحصنون ضد كورونا ليسوا بمأمن.. تحذير جديد من “أوميكرون”