كورونا يهزم مانشستر يونايتد.. 19 إصابة حتى الآن!!

انضم نادي مانشستر يونايتد لقائمة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تصاعد حالات الإصابة بمختلف الفرق مؤخرا.

وكشفت صحيفة “تيليجراف” البريطانية عن ظهور 19 حالة مصابة داخل النادي الإنجليزي في الساعات القليلة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابات لا تقتصر على الفريق الأول فحسب، بل تمتد إلى باقي اللاعبين في النادي، وكذلك الموظفين والإداريين.

يأتي ذلك بعدما تأجلت مباراة المان يونايتد خارج أرضه ضد برينتفورد، والتي كان مقررا إقامتها أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من البريميرليج، بسبب ارتفاع الإصابات في صفوف أصحاب الأرض.

وحال وجود إصابات عديدة ضمن صفوف الفريق الأول للشياطين الحمر، فإن ذلك سيهدد إقامة مباراته ضد برايتون بملعب أولد ترافورد، السبت المقبل.

ولم يتبق سوى 3 مباريات لليونايتد هذا العام، حيث سيواجه برايتون، نيوكاسل يونايتد وبيرنلي أيام 18، 27 و30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في الدوري الإنجليزي الممتاز.