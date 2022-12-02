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كوريا الجنوبية تنتزع فوزاً ثميناً من البرتغال وتتأهل لدور الـ16

منذ 44 دقيقة
فرحة لاعبي منتخب كوريا الجنوبية بعد فوزهم على البرتغال

فرحة لاعبي منتخب كوريا الجنوبية بعد فوزهم على البرتغال (رويترز)

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سجلت كوريا الجنوبية هدفا في الوقت القاتل لتهزم البرتغال 2-1 وتتأهل لدور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الأوروبي متفوقة بفارق الأهداف المسجلة على أوروغواي.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، انطلق المهاجم سون هيونج مين بعد ركلة ركنية للمنتخب البرتغالي قبل أن يمرر الكرة إلى هوانج هي تشان الذي وضعها في الشباك ليطلق احتفالات جنونية في المدرجات.

وفي أول ظهور في التشكيلة الأساسية، افتتح ريكاردو هورتا التسجيل في الدقيقة الخامسة مستغلا عرضية من ديوجو دالوت، بينما تعادل كيم يونج-جوون بهدف سجله في الدقيقة 27 عندما اصطدمت ركلة ركنية بظهر قائد البرتغال كريستيانو رونالدو لتتهيأ إلى اللاعب الذي وضعها في الشباك.

بهذا تتأهل كوريا الجنوبية وصيفة للبرتغال إلى الدور المقبل على حساب أوروغواي التي فازت 2-صفر على غانا.

    المصدر :
  • رويترز

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