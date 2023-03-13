كوريا الجنوبية ستطلب استضافة أولمبياد 2036 بدون بيونغيانغ

قال أوه سي-هون رئيس بلدية سول لرويترز إن عاصمة كوريا الجنوبية ستطلب استضافة أولمبياد 2036 دون إحياء جهود تنظيم الألعاب بالاشتراك مع بيونغيانغ عاصمة كوريا الشمالية.

ووسط آمال بتحسين العلاقات بين الجارتين أرسلت سول مقترحا إلى اللجنة الأولمبية الدولية في 2021 بالاستضافة المشتركة لأولمبياد 2032 مع بيونغيانغ قبل اختيار مدينة برزبين لتنظيم الألعاب الصيفية.

وقال أوه في مقابلة مع رويترز “اعتقد أن استراتيجية 2032 كان مصيرها الفشل لعدم إمكانية التنبؤ بالعلاقات بين الكوريتين”.

وكان عرض 2032 يسعى للبناء على استضافة بيونج تشانج للألعاب الشتوية بكوريا الجنوبية في 2018 حين سار كل الرياضيين من البلدين تحت علم موحد في حفل الافتتاح وشكلا فريقا موحدا في هوكي الجليد للسيدات.

ورحب توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية بالعرض المشترك واعتبرها “مبادرة تاريخية”.

لكن العلاقات توترت مجددا بعد ذلك، واختبرت كوريا الشمالية عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية العام الماضي.

وأكد أوه أن سول تتمسك بالمرونة إزاء فكرة استضافة بعض الفعاليات في المنطقة منزوعة السلاح أو في بيونغيانغ اذا تحسنت العلاقات بشكل كاف بمرور الوقت.

ونفى مسؤول بوزارة الرياضة الكورية الجنوبية واللجنة الأولمبية الوطنية وجود قرار رسمي بتقدم سول أو مدينة بوسان الجنوبية لاستضافة أولمبياد 2036.

ومن المتوقع أن تترشح قطر لاستضافة الأولمبياد في هذا العام بعد تنظيم ناجح لكأس العالم لكرة القدم العام الماضي كما تشير تقارير إلى رغبة مصر والهند وألمانيا والمكسيك في استضافة الألعاب.