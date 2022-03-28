كورية تنتقم من زوجها وتلقي بكلبه من الطابق العاشر

قررت سيدة كورية بإلقاء الكلب الخاص بزوجها من خلال إلقائه من نافذة الشقة في الطابق العاشر بعد أن لفتت إنتباه زوجها أكثر من مرة أنها لا ترغب في وجود الكلب في المنزل و لكنه أصر على عدم عرضه للبيع فقررت الإنتقام .

وقامت الزوجة بالإنتقام من زوجها، حيث حملت الكلب و إلقائه من نافذة الدور العاشر حتى تشعر أنها انتصرت في تلك المعركة، و لكن قام الزوج بإبلاغ الشرطة و طلب حبسها بعد وفاة الكلب .

وبدأت هذه الأمور حينما تزوجت تلك المرأة بزوجها الذي كان يملك جروا صغيرا، في البداية كانت الأمور تسير في الوضع الطبيعي، و لكن شعرت بالغيرة بسبب حسن معاملة زوجها له بطريقة تتفوق على معاملته لها شخصيا، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية.

اعتقدت الكورية أن الكلب هو السبب في إجهاض حملها الأول، و أخبرت زوجها أن يعرضه للبيع أو التبني، و منذ تلك اللحظة إندلعت المشاكل الزوجية بينهم و التي كانت بسبب كلب .

ووفقاً لتحريات الشرطة، فإن الزوج و الزوجة تشاجرا في أحد الأيام الأسبوع الماضي و قررا أن ينفصلا أيضا بسبب الكلب، فقرر الزوج أن يخرج و يترك الزوجة في الغرفة بمفردها لتفكر جديا في قرار الإنفصال .