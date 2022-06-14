كوستاريكا آخر المتأهلين لكأس العالم في قطر 2022

قاد هدف مبكر من جويل كامبل كوستاريكا إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزها على عشرة لاعبين من نيوزيلندا 1-صفر في الملحق العالمي لتقتنص اخر مقعد في نهائيات قطر 2022 اليوم الثلاثاء.

وسجل مهاجم أرسنال السابق هدف كوستاريكا بعد ثلاث دقائق من البداية بعدما تلقى تمريرة من جويسون بينيت بين اثنين من المدافعين‭ ‬ليطلق تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

لكن نيوزيلندا شعرت بالضيق بعد إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد لهدف التعادل الذي سجلته في الدقيقة 39 بداعي وجود مخالفة خلال بناء الهجمة قبل أن يضع كريس وود الكرة في الشباك.

وأظهرت مراجعة الهدف بتقنية الفيديو وجود عرقلة من ماثيو جاربيت ضد أوسكار دوراتي فيما بدا قرارا قاسيا.

وأنهت مباراة الملحق العالمي بين الفريق صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والفائز من اتحاد اوقيانوسيا على استاد أحمد بن علي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر والتي تقام بين 21 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول المقبلين.