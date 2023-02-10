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كوكا يوافق على تدريب المكسيك ويرحل عن تيجرس

منذ 39 دقيقة
كرة القدم

كرة القدم

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أعلن نادي تيجرس إنهاء تعاقده مع المدرب الأرجنتيني دييجو كوكا بعد أن وافق على عرض لتدريب منتخب المكسيك لكرة القدم ليخلف جيراردو مارتينو.

وقال تيجرس المكسيكي في بيان أمس الخميس 9\2\2023 “قررنا إنهاء علاقة العمل مع دييجو كوكا كمدير فني بعد أن علمنا قراره بقبول تدريب منتخب المكسيك”.

واستقال مارتينو من تدريب المكسيك عقب الخروج من كأس العالم في قطر العام الماضي إذ ودعت البطولة من دور المجموعات لأول مرة منذ 1978.

وانضم كوكا، مدرب ريسنج السابق، إلى تيجرس قبل ثلاثة أشهر فقط، واشتهر في المكسيك بتحقيق لقب الدوري مرتين متتاليتين مع أطلس في 2021 و2022، لينهي صيام النادي عن الألقاب خلال 70 عاما.

وعين تيجرس مساعده ماركو أنطونيو “تشيما” رويز مدربا جديدا للفريق.

    المصدر :
  • رويترز

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