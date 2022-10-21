كولوسيفسكي قد يغيب عن توتنهام حتى نهاية كأس العالم

قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير (الجمعة 21-10-2022) إن المهاجم ديان كولوسيفسكي قد لا يشارك مع الفريق إلا بعد نهاية كأس العالم لكرة القدم، بعدما تعرض الدولي السويدي لانتكاسة أثناء تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ويعد كولوسيفسكي (22 عاما)، لاعبا أساسيا ضمن تشكيلة توتنهام منذ انضمامه قادما من يوفنتوس في يناير كانون الثاني الماضي. وغاب عن آخر ست مباريات بعد إصابته أثناء اللعب مع منتخب بلاده.

وكان كونتي قد قال يوم الاثنين الماضي إن كولوسيفسكي يقترب من استعادة كامل لياقته البدنية، لكنه يخشى الآن إنه قد يعود بعد نهاية فترة التوقف الخاصة بكأس العالم والتي ستبدأ 14 نوفمبر تشرين الثاني وتنتهي 25 ديسمبر كانون الأول المقبلين.

وقال كونتي للصحفيين قبل استضافة نيوكاسل يونايتد بعد غد الأحد “فترة تعافيه كانت تسير على ما يرام، ثم ساء الوضع في يوم من الأيام. وحين يحدث ذلك يكون عليك البدء من جديد”.

وأضاف “أعتقد أن يتعين علينا أن ننتظر لبعض الوقت لرؤيته معنا مرة أخرى”.

ويتواصل غياب ريتشارليسون عن الملاعب بسبب إصابته في ربلة الساق، لكن إيمرسون رويال أصبح متاحا بعد انتهاء فترة إيقافه والتي دامت لثلاث مباريات.

وقال كونتي مازحا إنه قد يضطر لربط حذائه، في إشارة لعودته للملاعب من جديد، وذلك لمساعدة فريقه بسبب النقص العددي مع غياب لوكاس مورا لفترة طويلة.

وقال كونتي “لدينا في هذه اللحظة (هاري) كين وسون هيونج-مين بصحة جيدة. أتمنى أن يستمرا على هذا النحو أو سيتعين علي ارتداء حذائي للعب”.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في الترتيب، برصيد 23 نقطة متساويا مع مانشستر سيتي، ومتأخرا بأربع نقاط عن أرسنال المتصدر، ويأمل في أن ينحي خسارته 2-صفر أمام مانشستر يونايتد يوم الأربعاء الماضي جانبا.

ويتأخر نيوكاسل سادس الترتيب، بخمس نقاط عن توتنهام. ولم يخسر فريق المدرب إيدي هاو في آخر ست مباريات، كما خسر مرة واحدة فقط هذا الموسم.

وقال كونتي “عليك النظر لنيوكاسل في المقام الأول باعتباره من الفرق الخطيرة في الدوري، وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، وفي المنافسة على الفوز بالألقاب”.

وأضاف “كانت لديهم المقدرة على الدخول لسوق الانتقالات وأن يصبحوا أحد أفضل الفرق في إنجلترا”.