كولومبيا تنتصر على اليابان ودياً

سجّل رافاييل بورّي هدفاً مقصياً جميلاً منح كولومبيا الفوز على مضيفتها اليابان 2-1، الثلاثاء في أوساكا في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

افتتح جناح برايتون الإنكليزي كاورو ميتوما التسجيل لليابان في الدقيقة الثالثة من كرة رأسية بعد تمريرة من هيديماسا موريتا تخطت الحارس كاميلو فارغاس، بيد أن كولومبيا عادلت بعد نصف ساعة عبر جون دوران مراهق أستون فيلا الإنكليزي إثر عرضية من ديفر ماتشادو.

حسم بورّي، مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني، النتيجة بعد ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني، عندما أطلق كرة أكروباتية مقصية من داخل المنطقة هزمت الحارس الياباني دانيال شميدت.

وخاضت كولومبيا المباراة بعد تعادلها مع كوريا الجنوبية 2-2 في سيول الأسبوع الماضي، فيما تعادلت اليابان مع الأوروغواي 1-1 في طوكيو.