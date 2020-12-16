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كومان يتغزل في ميسي..برشلونة لن يحظى مرة أخرى بلاعب مثل ليو

منذ 5 دقائق
رونالد كومان وليونيل ميسي

رونالد كومان وليونيل ميسي

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قال مدرب فريق برشلونة، رونالد كومان، أن “العملاق الكتالوني” لن يحظى بلاعب مثل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مرة أخرى.

وبات “الساحر الأرجنتيني” على بعد هدف واحد ليعادل الرقم القياسي لمجموع الأهداف التي سجلها الأسطورة البرازيلية، بيليه والذي يعتبر لحد الآن أكثر لاعب سجل أهدافا لفريق واحد على مدى تاريخ كرة القدم.

وكان بيليه قد سجل مع فريقه سانتوس 643 هدفاً مع سانتوس، فيما سجل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، 642 هدفًا لبرشلونة في جميع المسابقات.

وقال كومان قبل لقاء برشلونة مع ضيفه، متصدر الدوري الإسباني، ريال سواسييد: “إن إحصائيات ميسي مذهلة، ولا أعتقد أنه سيكون لدينا لاعب آخر في هذا النادي سيقدم مثل هذا الأمر”.

وأضاف: “هذا هو السبب يعتبر اللاعب رقم واحد. إنه لاعب مهم للغاية ، كما رأينا في المباراة السابقة (ضد ليفانتي)، فإن هجومنا يعتمد كثيرًا على ليو”.

وأردف: “ميسي لديه إحصائيات كبيرة ، و لا أعرف عدد المرات التي سجل فيها هاتريك (ثلاثة أهداف في مباراة واحدة) ، ما فعله هذا النادي أمر لا يصدق.”

وكان ميسي البالغ من العمر، قد ساهم في 14 هدفًا، في مبارياته العشر في الليغا والتي لعبها برشلونة ضد سوسيداد (10 أهداف وأربع تمريرات حاسمة) ، بما في ذلك تسجيل أربعة أهداف وصنع هدفين في آخر خمس مباريات.

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