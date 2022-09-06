كونتي غاضباً من جدول مباريات توتنهام المزدحم

‭ ‬قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الواقع في 6 أيلول 2022 إن فريقه عوقب بجدول مباريات مزدحم مقارنة بالفرق الأخرى ويتعين عليه التحدث إلى مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتخفيف العبء وتجنب خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد.

ولعب توتنهام بالفعل ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في سبعة أيام ضد نوتنجهام فورست ووست هام يونايتد وفولهام وسيواجه ثلاث مباريات أخرى خلال أسبوع واحد تبدأ بمباراته الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على أرضه أمام أولمبيك مرسيليا.

ويسعى الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا لتكديس المباريات قبل توقف الموسم في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول من أجل كأس العالم في قطر.

وسيختتم دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بحلول الأسبوع الأول من نوفمبر بدلا من نهاية ديسمبر المعتادة.

وأبلغ كونتي الصحفيين “لا أصدق هذا الجدول المزدحم. إنه جنوني. أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في مسيرتي التي أرى فيها جدولا كهذا. مقارنة بالفرق الأخرى، عوقب توتنهام كثيرا لسوء الحظ.

“تحدثت إلى النادي. نحن بحاجة إلى الاهتمام بشكل أكبر بهذه القضية ومناقشتها مع مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز.

“هذه الفترات الزمنية المتقاربة جدا بين المباريات يمكن أن تغير حياتك تماما وقد تخسر العديد من النقاط. أعتقد أن هذا ليس جيدا بالنسبة لفريق مثل توتنهام”.

وسيدخل توتنهام ومرسيليا المواجهة على خلفية بداية خالية من الهزيمة في الدوري وأشاد كونتي بنظيره إيجور تيودور زميله السابق في يوفنتوس.

وقال كونتي “تربطني صداقة بالمدرب تيودور ولعبنا معا في يوفنتوس لسنوات عديدة. يتمتع بشخصية رائعة والسعادة لا تسعني بوجوده على رأس الجهاز الفني في ناد مهم في أوروبا.

“يبلي بلاء حسنا. يعشق العمل وينفذ فريقه أفكاره بدقة ويظهر هذا جليا. أتمنى كل التوفيق له ولمرسيليا – باستثناء المباراتين ضدنا!”.

وقال كونتي إن المهاجم البرازيلي لوكاس مورا سيواصل الغياب بسبب الإصابة.