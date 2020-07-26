كونتي يحسمها.. أنباء انتقال ميسي إلى إنتر “كاذبة”

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نشرت وسائل إعلام على مدار الأيام الماضية العديد من الأخبار التي تتعلق بانتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي .

بكلمات لا تحتمل الشك أو التأويل حسم مدرب إنتر ميلانو، أنطونيو كونتي، السبت مسألة انتقال ليونيل ميسي من برشلونة إلى النادي الشمالي.

وقال كونتي، في تصريح موجز عقب مباراة فريقه أمام جنوة إن شائعات قدوم ميسي إلى إنتر “كاذبة”، وذلك فق ما نقل الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو على “تويتر”.

وتابع كونتي: “لا تصدقوا هذه الأنباء الكاذبة، ميسي لن ينضم إلى إنتر ميلانو، ولا حتى في لعبة “فانتاسي فوتبول”.

وكانت تقارير عدة ربطت بين ميسي وبين الرحيل عن برشلونة بعد فقدان الفريق لقب الدوري الإسباني، وذلك بعد شهور من المشكلات بين النجم الأرجنتيني وبين إدارة الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي، 33 عاما، مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، إلا أن ذلك لا يضمن بقاء “البرغوث” في “كامب نو” مع وجود بند يسمح برحيله مع انقضاء أي موسم.

والجمعة، نقلت وسائل إعلام إيطالية أن والد ميسي، سيتجه إلى ميلانو في أغسطس المقبل، بهدف التفاوض على صفقة انتقال “البرغوث” إلى إنتر ميلانو.

لكن رئيس برشلونة، غوسيب ماريا بارتوميو، تحدث بلهجة مطمئنة للجماهير، مؤكدا أن اللاعب الأرجنتيني “لن يرحل”، خصوصا بعد أنباء عن “سخط” ميسي من قرارات بارتوميو، لا سيما منذ تعيين كيكي سيتين مديرا فنيا للفريق.

وأكد بارتوميو في تصريحات لمحطة “تي في 3” التلفزيونية الكتالونية، أن مفاوضات تجديد عقد ميسي “تسير بشكل إيجابي”، مبديا ثقته بأن قائد الفريق ونجمه الأول سيوقع “قريبا”.

وقال بارتوميو: “تحدثنا ونتحدث وسنستمر في التفاوض مع ميسي. هو يريد إنهاء مسيرته هنا، وبالتأكيد سنجدد معه. أنا لا أشك في أنه سيبقى هنا”، على حد تعبيره.