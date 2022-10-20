كيبا يحافظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي

قال كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي إن ثقته تعززت من خلال المشاركة أساسيا في عدة مباريات متتالية بعد أن حافظ على شباكه نظيفة للمرة الخامسة على التوالي في التعادل السلبي مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية.

وكان الإسباني، الذي أصبح أغلى حارس مرمى في العالم عندما انضم إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو (78.05 مليون دولار) في 2018، الحارس الثاني خلف إدوار مندي في الموسمين الماضيين.

ومع ذلك، فقد تألق بشدة منذ عودته إلى الفريق بعد إصابة مندي الشهر الماضي، حيث قاد تشيلسي للفوز 2-صفر على أستون فيلا يوم الأحد الماضي عندما أنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة.

وقال أريزابالاجا لفيديو برايم “كل لاعب يحتاج إلى الثقة وهذه الدفعة، وهي أكثر أهمية بالنسبة لحراس المرمى.

“إذا كنت تلعب عدة مباريات متتالية، فهذا مهم لثقتك بنفسك وأنا ألعب بشكل جيد، على ما أعتقد. أنا بحاجة لمواصلة العمل والاستمرارية”.

وأثار كيبا الإعجاب أيضا في تعادل تشيلسي على ملعب برنتفورد، حيث حرم المهاجم المتألق إيفان توني من هز شباكه مرتين ونال استحسان توماس فرانك مدرب المنافس.

وقال فرانك “كيبا كان رائعا. في كل مرة يأتي تشيلسي إلى هنا، يكون حارسهم أفضل لاعب في المباراة”.

ويستضيف تشيلسي، صاحب المركز الرابع في الدوري، مانشستر يونايتد خامس الترتيب يوم السبت المقبل.