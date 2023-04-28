كيتي بيري تخسر نزاعا على علامة تجارية

قالت محكمة أسترالية إن نجمة البوب كيتي بيري انتهكت العلامة التجارية لمصممة أزياء مقيمة في سيدني تبيع منتجاتها محليا تحت اسم مولدها “كيتي بيري”.

وقالت مصممة الأزياء كيتي تايلور التي رفعت الدعوى في 2019 إن المغنية التي تمتلك خط أزياء يحمل اسمها تجاهلت العلامة التجارية وباعت ملابس للعملاء الأستراليين خلال جولاتها الفنية في البلاد في عامي 2014 و2018 عبر تجار التجزئة والمواقع الإلكترونية.

وأظهرت وثيقة للمحكمة صادرة أمس الخميس 27\4\2023 أن بريجيت ماركوفيتش قاضية المحكمة الاتحادية حكمت بأن شركة (كيتي بوري) المملوكة للمغنية كيتي بيري انتهكت جزئيا، من خلال الترويج لمنتجات المغنية في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، العلامة التجارية لشركة مصممة الأزياء الأسترالية كيتي تايلور التي تغلب الملابس على مبيعاتها عبر الإنترنت.

ومن المقرر تحديد قدر التعويضات في وقت لاحق.

وقالت القاضية ماركوفيتش في حكمها “هذه حكاية امرأتين واسم واحد”.

ورفضت القاضية طلبا من نجمة البوب لإغلاق العلامة التجارية (كيتي بيري) المملوكة لمصممة الأزياء الأسترالية.

ووصفت كيتي تايلور، واسم مولدها كيتي بيري، الحكم بأنه انتصار كبير للشركات الصغيرة.

ولم يتسن التواصل مع ممثلين للمغنية كيتي بيري.

بدأ الخلاف بين نجمة البوب ومصممة الأزياء الأسترالية كيتي تايلور حول تشابه الاسم في عام 2008 عندما سجلت تايلور العلامة التجارية “كيتي بيري” في أستراليا.

وقالت تايلور إن المغنية حاولت في البداية منع التسجيل ثم استعانت بمحامين في وقت لاحق لمحاولة إجبار المصممة على التوقف والامتناع إلى الأبد عن استخدام العلامة، لكنها تخلت في وقت لاحق عن هذه الخطوة.