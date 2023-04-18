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كيت ميدلتون حُرمت من وداع الملكة إليزابيث.. وما علاقة ميغان ماركل؟

منذ 40 دقيقة
ميغان ماركل

ميغان ماركل

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كشف الكاتب روبرت جوبسن مؤلف كتاب “ملكنا” أن كيت ميدلتون قد حُرمت من وداع الملكة إليزابيث الأخير، ولم ترافق زوجها إلى قلعة بالمورال بأمر من الملك تشارلز الثالث، وذلك منعاً من حضور ميغان ماركل برفقة زوجها الأمير هاري.

وورد في حديث الكاتب أن حضور أميرة ويلز مع زوجها الأمير وليام كان سيجعل الأمير هاري يصر على اصطحاب زوجته الممثلة الأميركية معه إلى اسكتلندا.

وتابع جوبسن حديثه لصحيفة Daily Telegraph في أستراليا بالقول إن الملك تشارلز حصر الحضور بأولاد الملكة إليزابيث وأحفادها، ومنع حضور الزوجات، لكنها في الحقيقة كان كل ما يسعى له هو منع ميغان ماركل من الحضور.

وأكد الكاتب أن كيت كانت تتمنى أن ترافق زوجها وإلقاء النظرة الأخيرة على الملكة قبل أن تفارق الحياة، لكنها احترمت القرار الذي اتُّخذ خصوصا أنه لم يكن موجهاً لها بشكل خاص، بل لميغان ماركل.

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