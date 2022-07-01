كيرة والجن.. في صدارة الافلام في اليوم الاول من عرضه

خطف فيلم كيرة والجن، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، صدارة الأفلام المعروضة بالسينمات وذلك عقب طرحه بدور العرض أمس، حيث يتنافس مع الفنان أحمد حلمي بفيلم واحد تاني، والفنان أحمد السقا بفيلم العنكبوت، والفنان علي ربيع بفيلم زومبي.

وجاء مجموع إيرادات بلغت 4 ملايين و81 ألف جنيه يوم 30 يونيو، مقسمة كالتالي:

حقق فيلم كيرة والجن 3 مليون و875 ألف جنيه، بينما حقق فيلم واحد تاني 138 ألف جنيه، وحقق فيلم العنكبوت 43 ألف جنيه، فيما حقق فيلم زومبي 23 ألف جنيه.

يتناول فيلم كيرة والجن، قصة حقيقية لأبطال من المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي، التي تصاعدت عقب ثورة 1919 حتى عام 1924، من أجل تحقيق الاستقلال، كما تم تنفيذها بأسلوب ممزوج ما بين الأكشن والدراما التسويقية غير المسبوقة على السينما العربية، من حيث التصوير والإخراج والإضاءة، التي أبرزت الطاقات التمثيلية لنجمي العمل عز وكريم، مما أضفى المزيد من مُتعة المشاهدة الخالية من المط أو التطويل.

جدير بالذكر أن صناع فيلم “كيرة والجن”، كانا قد أحتفلن بطرح الفيلم بدور العرض، الخميس، بحضور كل من الفنان أحمد عز، كريم عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، هدى المفتي، هند صبري، سيد رجب، تامر نبيل، لارا إسكندر، ومدير التصوير أحمد المرسي، وتبادلوا القبلات والأحضان.