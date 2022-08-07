"كيرة والجن".. يقترب من أعلى إيرادات فى تاريخ السينما

تخطى فيلم “كيرة والجن” للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، اعلى ايردات فى شباك التذاكر، وذلك بعد 5 أسابيع عرض محافظًا على صدارة إيرادات الموسم، وذلك بعدما انطلق عرضه يوم 30 يونيو الماضى، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى.

ومن المنتظر أن يستمر “كيرة والجن” فى حصد الإيرادات بالمعدل الذى يسير عليه حاليًا، وأن يصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطيًا فيلم “الفيل الأزرق 2″، و”ولاد رزق 2″، ومن المتوقع أن يتخطى “كيرة والجن” إيرادات الفيلم مع نهاية هذا الأسبوع.

فيلم “كيرة والجن” مستوحى من رواية “1919”، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

“كيرة والجن” يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.