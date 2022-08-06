السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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كيريوس يصعد لقبل نهائي بطولة واشنطن للتنس

منذ 7 دقائق
نيك كيريوس

نيك كيريوس

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استبسل الأسترالي نيك كيريوس وأنقذ خمس نقاط لحسم المباراة في المجموعة الثانية ليفوز 6-7 و7-6 و6-2 على الأمريكي فرنسيس تيافو ويصعد للدور قبل النهائي في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وأصبح كيريوس قريبا من الخروج من البطولة عندما حصل تيافو على فرصة لحسم المجموعة الثانية والمباراة والإرسال معه لكن اللاعب الأسترالي فاز بالنقطة وأنقذ أربع نقاط مماثلة أخرى خلال إرساله ليفرض مجموعة ثالثة فاصلة نجح في السيطرة عليها من خلال ضربات إرساله الدقيقة والقوية ليحسم المباراة لصالحه في الواحدة صباحا ويضمن الاستمرار.

وقال كيريوس بعد فوزه “فعل فرنسيس كل شيء من أجل الفوز بالمباراة.. وفي هذه الأثناء لم أكن أنا أفكر كثيرا بل جاولت البقاء في المباراة ونجحت”.

وأضاف اللاعب الأسترالي “بعد ذلك شعرت أنني مفعم بالنشاط والقوة على المستوى البدني في المجموعة الثالثة وقدمت ضربات إرسال جيدة وحالفني الحظ كثيرا في بعض الأحيان. لكنها كانت مباراة كبيرة”.

وكان هذا ثاني انتصار لكيريوس (27 عاما) في يوم واحد إذ أنه اضطر لإتمام مباراته التي توقفت بسبب المطر في مواجهة الأمريكي ريلي أوبيلكا.

وخلال 14 دقيقة فقط فاز كيريوس على أوبيلكا 7-6 و6-2.

وسيلتقي كيريوس في قبل النهائي مع السويدي مايكل يمر.

وبسبب العواصف الرعدية التي شهدتها المنطقة يوم الخميس أضطر المصنف الأول في البطولة أندريه روبليف أيضا لخوض مباراتين أمس الجمعة وفاز اللاعب الروسي 6-4 و7-6 على الأمريكي ماكسيم كريسي في الصباح قبل الفوز 6-2 و6-3 بعد ذلك على أمريكي آخر هو جيه.جيه وولف.

وسيلتقي روبليف في قبل النهائي مع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا.

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