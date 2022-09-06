كيف احتال برشلونة على رابطة الليغا؟

كشف تقرير صحفي إسباني سر وجود بنود غريبة في عقود “هيكتور بيليرين” و”ماركوس ألونسو”، لاعبي برشلونة، اللذين انضما في الميركاتو الصيفي الماضي، ومن المنتظر تقديم اللاعبين، اليوم، في المدينة الرياضية لبرشلونة (خوان جامبر).

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه لم يتم تقديم بيليرين وألونسو في “سبوتيفاي كامب نو” مثل باقي الصفقات، لأن هناك مباراة ستقام غدًا على الملعب بدوري أبطال أوروبا.

ويكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسؤولًا عن الملاعب التي تستضيف المباريات القارية قبل يوم من تنظيمها.

الى ذلك، قالت الصحيفة إنه “من السخيف” أن يتعاقد برشلونة مع لاعبين ويمنحهما عقدًا لمدة عام واحد، مع شرط جزائي يبلغ 50 مليون يورو، رغم أنهما يستطيعان الرحيل مجانا خلال أشهر قليلة.

وأضافت: “هذا الأمر حدث مع بيليرين وألونسو كحيلة مالية مؤقتة، كي ينجح برشلونة في تسجيل الصفقتين دون أن يواجه معارضة من رابطة الليغا، بسبب قانون اللعب المالي النظيف”.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن برشلونة يخطط في أقرب وقت لتغيير عقود اللاعبين إلى أخرى حقيقية، دون الاتفاق مع الوكلاء على الأرقام حتى الآن.

وينتظر برشلونة أن يقدم بيليرين وألونسو ما يثبت أنهما جاهزان للعب ضمن منظومة المدرب تشافي هيرنانديز.