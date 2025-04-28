كيف احتفل ولي العهد الأردني بعيد ميلاد الأميرة رجوة؟

ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الاميرة رجوة الحسين

في منشور مميز ولطيف عايد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الأميرة رجوة الحسين، بعيد ميلادها رقم 31 والذي يوافق، اليوم الاثنين 28\4\2025.

وعُقد قران الأميرة رجوة والأمير الحسين في الأول من يونيو (حزيران) 2023 في قصر زهران، ورُزق الزوجان بالأميرة إيمان بنت الحسين في 3 أغسطس (آب) 2024.

وفي مناسبة عيد ميلادها، نشر الأمير الحسين صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، معلقًا بكلمات حملت مشاعر الحب والامتنان: “الغالية أم الغالية.. كل عام وأنت نور حياتنا أنا وإيمان”، في إشارة إلى ابنتهما الصغيرة.

وأضاف باللغة الإنجليزية: “عيد ميلاد سعيد يا رجوة.. ممتن للحب واللطف، والدفء الذي أدخلته إلى حياة إيمان وحياتي”.

كلمات الأمير الحسين عكست دفء العلاقة التي تجمعه بزوجته، ما تجلى في حضورهما المشترك في العديد من المناسبات الرسمية والعائلية، التي طالما تميزت بالبساطة والأناقة والابتسامة الحاضرة.

بدأت قصة زواج رجوة والحسين في 17 أغسطس (آب) عام 2022، عندما أعلن الديوان الملكي الأردني عن خطوبتهما في احتفال عائلي أُقيم في منزل والد رجوة في الرياض، لتبدأ مع تلك اللحظة قصة شراكة وحب جمعت بين شخصين وقلبين وشعبين.

ولدت الأميرة رجوة في الرياض عام 1994، للمرحوم خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

وأكملت الأميرة دراستها الثانوية في السعودية، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث درست الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” بنيويورك، قبل أن تحصل على شهادة إضافية في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة.